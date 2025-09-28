Tuổi trẻ Luận Thành chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ mới

Sáng 28/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Luận Thành long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, cùng đại diện lãnh đạo xã Luận Thành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Đoàn xã Luận Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập tổ chức Đoàn các xã cũ gồm: Luận Thành, Xuân Cao và thôn Hợp Nhất (xã Luận Khê). Đoàn xã hiện có 765 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 26 chi đoàn, đoàn trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2022-2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn xã đi vào chiều sâu với nhiều mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực, nổi bật là các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Thanh Hóa”...

Bí thư Đoàn xã Luận Thành Lương Ngọc Lai phát biểu khai mạc Đại hội.

Thông qua các phong trào đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên Luận Thành, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Bên cạnh đó, Đoàn xã đã tích cực tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học. Trong đó, cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hỗ trợ giải quyết việc làm đã góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, với khẩu hiệu hành động ‘‘Đoàn kết - Tiên phong - Khát vọng - Phát triển”, Đoàn xã Luận Thành đề ra 4 nhóm chỉ tiêu với các nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Theo đó, Đoàn xã phấn đấu hàng năm thu hút được 5.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do đoàn, hội tổ chức; 500 lượt thành niên được tư vấn, định hướng nghề nghiệp; giới thiệu việc làm cho ít nhất 20 thanh niên/năm; đến năm 2030, 100% thanh niên trên địa bàn xã được trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản...

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn chúc mừng và biểu dương những thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi mà Đoàn xã Luận Thành đã đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Đoàn xã tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, góp phần xây dựng lớp thanh niên có ý thức công dân tốt, giàu lòng yêu quê hương, đất nước, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và có khát vọng vươn lên.

Đồng thời, Đoàn xã cần tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào, chương trình của Đoàn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn, đoàn trực thuộc; đổi mới phương thức sinh hoạt chi đoàn. Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Luận Thành khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí và các chức danh chủ chốt.

Đồng chí Lương Ngọc Lai được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Luận Thành, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyễn Đạt