Tuổi trẻ hành động xanh vì môi trường xanh

Với phương châm hành động xanh vì một môi trường xanh, công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh quan tâm thực hiện thông qua nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.

Đoàn viên thanh niên xã Thọ Xuân quét dọn vệ sinh môi trường tại Khu di tích lăng mộ vua Lê Dụ Tông.

Ngày 21/9, hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025, Đoàn xã Nga Sơn đã ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều phần việc cụ thể, thiết thực. Nổi bật là huy động đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia quét dọn, thu gom rác thải tại các tuyến đường trung tâm xã. Phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh tại các cơ quan, trường học. Dọn vệ sinh khu dân cư, đường làng, ngõ xóm. Thông qua hoạt động đã góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng; đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Nga Sơn trong xây dựng quê hương xanh - sạch - đẹp.

Tại xã Thọ Xuân, đi dọc các tuyến đường có thể cảm nhận rõ công tác bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện... đã và đang đi vào đời sống. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay, nỗ lực của lực lượng ĐVTN trong công tác tham gia quét dọn vệ sinh môi trường, thực hiện 3 sạch “sạch nhà - sạch ngõ - sạch bếp”, không vứt rác thải bừa bãi ra đường, xuống cống.

Tại phường Hạc Thành, gắn triển khai thực hiện phong trào xây dựng đô thị văn minh với chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn phường đã phối hợp tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường; xóa quảng cáo “bẩn” dọc tuyến Đại lộ Hùng Vương.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường đến các cấp bộ đoàn bằng các chương trình, kế hoạch hành động, các chỉ tiêu để đánh giá thi đua hằng tháng, hằng quý. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc như: Đoạn đường thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp; các công trình vườn cây thanh niên, bồn hoa thanh niên ở các trường học, cơ quan, đơn vị; ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép... Các chiến dịch ra quân làm sạch, đẹp môi trường đã trở thành hoạt động thường xuyên của các cơ sở đoàn vào những ngày cuối tuần. 100% cơ sở đoàn đã tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”.

Theo thống kê của Tỉnh đoàn, 9 tháng năm 2025 toàn đoàn trồng được hơn 3.000 cây xanh; duy trì hoạt động hiệu quả gần 600 đội hình thanh niên, gần 130 công trình thanh niên về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; các mô hình “Đổi vỏ lon, chai nhựa lấy cây xanh và làn cói”, “Dòng sông không rác thải”, “Chợ, khu dân cư, trường học không rác thải” tiếp tục được duy trì, triển khai hiệu quả...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Châu khẳng định: Với tinh thần xung kích “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Thanh Hóa đã và đang từng bước nâng cao ý thức, ứng xử văn hóa và trách nhiệm hơn vì một môi trường xanh - sạch - đẹp.

Bài và ảnh: Lê Phượng