Tuổi trẻ chung tay giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như tham gia quét dọn, thu gom rác thải tại các tuyến đường, vẽ bích họa, thực hiện các chiến dịch làm sạch môi trường biển... lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa tinh thần chung sức tình nguyện vì cộng đồng và xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Tuổi trẻ xã Cẩm Thủy tích cực ra quân dọn vệ sinh môi trường.

Vào những ngày cuối tuần, màu áo xanh tình nguyện của ĐVTN xã Cẩm Thủy lại tỏa đi khắp các tuyến đường làng, ngõ xóm để quét dọn, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Chị Trần Thị Thúy, Bí thư Đoàn xã Cẩm Thủy, cho biết: Đoàn xã đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực trong bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng, như thành lập và duy trì hiệu quả các đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện, sẵn sàng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, đảm nhận các tuyến đường giao thông tự quản. Cùng với đó, Đoàn xã tích cực tổ chức chiến dịch “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, với nhiều hoạt động như: trồng cây xanh dọc các tuyến đường, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh... Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, ĐVTN trong xã đã trồng mới được hơn 300 cây xanh, ra quân dọn dẹp vệ sinh 22 đợt, thu hút hơn 3.000 lượt ĐVTN tham gia. Qua đó, không chỉ thể hiện vai trò xung kích của ĐVTN mà còn góp phần gìn giữ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Với phương châm “Mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia bảo vệ môi trường”, Đoàn xã Hoằng Châu đã triển khai nhiều hoạt động, phần việc cụ thể, thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, Bí thư Đoàn xã, cho biết: Để hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng lan tỏa, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, Đoàn xã đã tăng cường công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đoàn, hội hoặc qua các trang mạng xã hội zalo, facebook... nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho ĐVTN. Cùng với đó, huy động đông đảo ĐVTN tham gia đảm nhận các tuyến đường giao thông tự quản, thành lập các đội thanh niên xung kích tình nguyện sẵn sàng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, vẽ bích họa và vận động ĐVTN hạn chế sử dụng túi nilon, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại nhà. Thông qua các hoạt động đó đã góp phần phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương ngày càng sạch, đẹp.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho thế hệ trẻ, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tích cực phối hợp với các đơn vị mở lớp tập huấn truyền đạt cho ĐVTN những kiến thức, kinh nghiệm về công tác phân loại, xử lý rác thải, những tác động của ô nhiễm môi trường và các giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường, tổng quan về biến đổi khí hậu. Từ đầu năm đến nay, Tỉnh đoàn đã tổ chức hơn 600 lớp tập huấn thu hút trên 30.000 lượt ĐVTN tham gia. Từ đó, giúp ĐVTN áp dụng vào cuộc sống hàng ngày và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

Cùng với đó, Tỉnh đoàn cũng đã phát động 100% các cơ sở đoàn đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh", thu hút hơn 50.000 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia, tiến hành thu gom trên 35 tấn rác thải, nạo vét 25km kênh mương nội đồng. Việc đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, như đoạn đường thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp, vườn cây thanh niên, bồn hoa thanh niên ở các trường học, cơ quan, đơn vị; ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường ở khu dân cư cũng được các cơ sở đoàn tích cực thực hiện, mang lại hiệu quả cao.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có đường bờ biển dài 102km, đây là tiềm năng, lợi thế để tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch biển. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, môi trường biển đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng từ rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa và các hoạt động khai thác thiếu bền vững. Nhận thức được điều này, Tỉnh đoàn đã khuyến khích ĐVTN đang sinh sống ở khu vực ven biển tích cực ra quân thực hiện các chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, “Tình nguyện vì môi trường biển đảo quê hương”. Đồng thời, tăng cường huy động ĐVTN tham gia thu gom rác thải trên bờ biển, tuyên truyền người dân, du khách khi đến các khu du lịch biển cần bỏ rác đúng nơi quy định để giữ gìn môi trường biển luôn sạch đẹp. Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa mà ĐVTN trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện không chỉ thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ mà còn góp phần hình thành và lan tỏa lối sống xanh - sạch - đẹp trong cộng đồng dân cư.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt