Tự hào truyền thống 80 năm lực lượng an ninh Nhân dân

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (12/7/1946 - 12/7/2026), lực lượng an ninh Công an Thanh Hóa luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng đến giai đoạn hội nhập và phát triển, mỗi chiến công, mỗi đóng góp thầm lặng của lực lượng an ninh đều góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và nữ Anh hùng liệt sĩ CAND Nguyễn Thị Lợi nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng an ninh Nhân dân.

Từ những ngày đầu thành lập trong điều kiện tổ chức còn sơ khai, lực lượng mỏng, trang bị, phương tiện thiếu thốn đến quá trình xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại hôm nay, lực lượng an ninh Thanh Hóa luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Chính trong gian khó ấy, nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc đã được lập, góp phần bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng, giữ vững an ninh chính trị và tạo tiền đề cho sự ổn định, phát triển của tỉnh qua từng giai đoạn lịch sử.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng an ninh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng khác đập tan mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, các cơ quan tình báo, gián điệp, giữ vững an ninh chính trị, góp phần cùng quân dân trong tỉnh bảo vệ vững chắc hậu phương, chống chiến tranh phá hoại của địch, cung cấp sức người, sức của cùng cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lực lượng an ninh Thanh Hóa quán triệt sâu sắc phương châm “An ninh chủ động”, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Trên mọi lĩnh vực, từ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh văn hóa, tư tưởng đến bảo vệ bí mật nhà nước và các mục tiêu, công trình trọng điểm, lực lượng an ninh luôn chủ động phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ là nhiệm vụ trong phạm vi lãnh thổ mà còn đòi hỏi tư duy chủ động từ sớm, từ xa, kết hợp chặt chẽ giữa đối nội và đối ngoại. Quán triệt quan điểm đó, lực lượng an ninh Thanh Hóa không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ ngay từ địa bàn ngoại biên. Việc tham mưu Tỉnh ủy ban hành cơ chế phối hợp xử lý các tình huống phức tạp trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn; duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào), Công an tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc); quản lý hiệu quả hoạt động của các đoàn nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ đã góp phần giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh biên giới, củng cố thế chủ động chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia; đồng thời tạo nền tảng an ninh ổn định để Thanh Hóa mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư và hội nhập ngày càng sâu rộng.

Trên tuyến an ninh vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, biên giới và ven biển, lực lượng an ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều ngôn ngữ dân tộc; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín và các chức sắc, chức việc tôn giáo trong bảo đảm ANTT. Chủ động phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá; đấu tranh với các tà đạo, đạo lạ và các tổ chức hoạt động trái pháp luật; triệt phá các đường dây đưa người vượt biên sang Lào tham gia hoạt động phỉ. Đặc biệt, việc đấu tranh thành công Chuyên án S911, làm thất bại âm mưu thành lập “Nhà nước Mông” tại Mường Lát đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự chủ động của lực lượng an ninh trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biên.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh tham quan gian trưng bày hiện vật của lực lượng an ninh Thanh Hóa.

Trong giai đoạn Thanh Hóa đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và triển khai nhiều dự án trọng điểm, bảo vệ an ninh kinh tế trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng an ninh. Phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng an ninh đã xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn; xử lý hơn 100 đối tượng vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, quản lý nhà nước và hoạt động tài chính. Đồng thời, chủ động tham mưu giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần giữ vững môi trường đầu tư an toàn, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của tỉnh.

Nổi bật, lực lượng an ninh đã tham mưu, phối hợp giải quyết ổn định khoảng 80 vụ đình công của hơn 100 nghìn lượt công nhân; ngăn chặn từ sớm gần 200 vụ việc có nguy cơ phát sinh đình công, chủ yếu tại các doanh nghiệp FDI. Đồng thời, tham mưu xử lý hiệu quả hàng trăm vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài liên quan đến đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm và những vấn đề dân sinh, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân. Điển hình như các vụ khiếu kiện trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn, Khu Du lịch biển Sầm Sơn, vụ ô nhiễm môi trường tại Công ty Nikotex Thanh Thái, Cảng Container Long Sơn...

Không chỉ giữ vững an ninh trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư và dân sinh, lực lượng an ninh đã tổ chức nắm chắc tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện đấu tranh với các đối tượng lợi dụng không gian mạng đăng tin, bài, chia sẻ các nội dung xấu độc, sai sự thật, nói xấu, bôi lem hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nói xấu chế độ. Cùng với đó, lực lượng an ninh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp và triệt xóa các đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, xuyên quốc gia. Một trong những chiến công gây tiếng vang lớn gần đây là việc đấu tranh triệt phá thành công 2 đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, khởi tố 47 bị can sử dụng không gian mạng chiếm đoạt tài sản của gần 50.000 bị hại với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ghi nhận những thành tích, chiến công vẻ vang đó, lực lượng an ninh Công an Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó Phòng Bảo vệ Chính trị IV (nay là Phòng An ninh nội địa) được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng huân, huy chương, bằng khen, giấy khen. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ công tác trong lực lượng an ninh đã phấn đấu, trưởng thành, được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo cấp Cục thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh.

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là chặng đường vẻ vang, hun đúc nên truyền thống trung thành tuyệt đối, mưu trí, dũng cảm, chủ động tiến công của lực lượng an ninh Công an Thanh Hóa. Phát huy truyền thống ấy, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng cao, lực lượng an ninh sẽ tiếp tục xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế của tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Quốc Hương