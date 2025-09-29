Từ 15h30 ngày 29/9, tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Hồi 11h ngày 29/9, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) có thông báo về việc tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ảnh minh họa.

Theo thông báo, mực nước dâng hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1 mùa mưa hiện nay đang là 25,5m/25,5m.

Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 xả lũ để đảm bảo duy trì mực nước hồ ở dưới mực nước chết là 25,5m.

Thời gian tăng lưu lượng xả lũ dự kiến từ 15h30 ngày 29/9/2025.

Thời gian kết thúc xả dự kiến từ 19h00 ngày 7/10/2025.

Lưu lượng xả dự kiến từ 4.200m3/s đến 9.500m3/s (tùy theo lưu lượng nước đến hồ) và đảm bảo duy trì mực nước hồ ở mực nước chết là 25,5m (mực nước dâng bình thường 25,5m).

Tổng lưu lượng xả về hạ du dự kiến: Q = Q nhà máy + Q xả tràn =4.200m3/s đến 9.500m3⁄s.

Mực nước hạ lưu chênh lệch từ cao trình 22m đến 25m.

Công tác xả lũ thực hiện theo Quyết định 3371/QĐ-BCT ngày 19/8/2018 của Bộ Công Thương về việc Ban hành quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 sẽ thực hiện việc xả lũ theo điều 11 bằng hiệu lệnh 3 hồi còi, mỗi hồi còi kéo dài 20 giây và cách nhau 10 giây trước 30 phút khi tích hoặc xả nước.

Intracom đề nghị UBND các xã: Thiệu Hóa, Thiệu Trung, Thiệu Toán, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, Yên Ninh, Định Tân, Định Hòa, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thượng, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Tân, Cẩm Vân thông báo khẩn cho Nhân dân và các thôn nằm dọc bờ sông Mã có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, hoa màu, vật nuôi.

Tuyệt đối Nhân dân không đi lại, vớt củi, đánh bắt cá,... tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết, những vị trí đã được cắm biển cảnh báo lũ, đặc biệt là các vị trí nêu trong thông báo này.

NM