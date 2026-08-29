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TTK LHQ kêu gọi thúc đẩy lệnh cấm thử hạt nhân toàn cầu

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 29/8 kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân duy trì lệnh tạm ngừng thử nghiệm và thúc đẩy việc đưa Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) có hiệu lực.

TTK LHQ kêu gọi thúc đẩy lệnh cấm thử hạt nhân toàn cầu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 29/8 kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân duy trì lệnh tạm ngừng thử nghiệm và thúc đẩy việc đưa Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) có hiệu lực.

TTK LHQ kêu gọi thúc đẩy lệnh cấm thử hạt nhân toàn cầu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres. Ảnh: France 24.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X nhân Ngày Quốc tế chống thử hạt nhân (29/8), ông Guterres cảnh báo các vụ thử hạt nhân “phá vỡ lòng tin, thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân” và để lại những hậu quả lâu dài đối với các cộng đồng từng chịu ảnh hưởng từ hoạt động thử nghiệm trong quá khứ.

Người đứng đầu LHQ kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân duy trì các lệnh tạm ngừng thử nghiệm hiện có, đồng thời thúc đẩy lệnh cấm toàn cầu đối với các vụ nổ hạt nhân. Ông cũng kêu gọi các nước đưa Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) có hiệu lực và tái khẳng định cam kết chấm dứt các hoạt động thử hạt nhân.

Ngày Quốc tế chống thử hạt nhân được Đại hội đồng LHQ thiết lập năm 2009 và tổ chức hằng năm vào ngày 29/8 nhằm nâng cao nhận thức về những tác động nguy hiểm của thử hạt nhân, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực hướng tới chấm dứt hoạt động này.

TTK LHQ kêu gọi thúc đẩy lệnh cấm thử hạt nhân toàn cầu

Ông Guterres kêu gọi thúc đẩy lệnh cấm thử hạt nhân toàn cầu. Ảnh: UN News.

Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) được Đại hội đồng LHQ thông qua năm 1996, cấm tất cả các vụ nổ thử hạt nhân trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hiệp ước đến nay vẫn chưa có hiệu lực do chưa nhận được sự phê chuẩn của tất cả các quốc gia thuộc Phụ lục 2. Hiện còn 9 quốc gia thuộc nhóm này chưa hoàn tất các yêu cầu để CTBT có hiệu lực, gồm Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel, Iran, Ai Cập, Triều Tiên và Nga. Nga từng phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) nhưng đã rút quyết định phê chuẩn vào năm 2023.

Lời kêu gọi của ông Guterres được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc hạt nhân tiếp tục duy trì và hiện đại hóa kho vũ khí, trong khi môi trường an ninh quốc tế diễn biến phức tạp. LHQ và Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) coi việc đưa CTBT có hiệu lực là một bước quan trọng nhằm ngăn chặn các vụ thử hạt nhân và hạn chế nguy cơ chạy đua vũ trang.

Minh Phương

Nguồn: AA, UNIDIR.

Từ khóa:

#thúc đẩy #Tổng thư ký liên hợp quốc #Hiệu lực #Vũ khí hạt nhân #Lệnh cấm

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