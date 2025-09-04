Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên chúc mừng Đại lễ Vu lan 2025

Nhân dịp Đại lễ Vu lan - Phật lịch 2569, Dương lịch 2025, chiều 4/9, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và đoàn công tác thăm, chúc mừng Đại lễ Vu lan 2025 tại chùa Thanh Hà (phường Hạc Thành).

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì chùa Thanh Hà (phường Hạc Thành) và Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hoá, Trụ trì chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn), cùng các tăng, ni, phật tử.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên gửi lời chúc mừng Đại lễ Vu lan 2025 đến Thượng tọa Thích Tâm Đức.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến quý thượng tọa, đại đức, tăng, ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Vu lan 2025. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Thanh Hóa và các tăng, ni, phật tử đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Vu lan 2025 đến Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trụ trì chùa Thanh Hà.

Nhấn mạnh giá trị, ý nghĩa của Đại lễ Vu lan, đồng chí Đào Xuân Yên khẳng định, trong những năm qua, các Thượng tọa cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác gìn giữ, phát huy đạo hiếu, truyền thống uống nước nhớ nguồn, hiếu đạo với cha mẹ, tri ân tiền nhân, góp phần xây dựng đời sống an lạc, hướng thiện và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới các Thượng tọa tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, hướng dẫn tăng, ni, phật tử tích cực thi đua yêu nước, tham gia hoạt động từ thiện xã hội, đoàn kết cùng toàn tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên tặng hoa chúc mừng Thượng tọa Thích Tâm Định, Trụ trì chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn) nhân dịp Đại lễ Vu lan 2025.

Thượng toạ Thích Tâm Đức và Thượng toạ Thích Tâm Định bày tỏ lòng cảm kích trước tình cảm, sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh trong thời gian qua. Qua đó đã tạo động lực to lớn để tăng, ni, phật tử trong tỉnh tiếp tục gắn kết, đồng hành với cấp ủy, chính quyền, MTTQ trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Các Thượng tọa bày tỏ lòng quyết tâm phát huy truyền thống hộ quốc an dân, tiếp tục động viên, hướng dẫn tăng, ni, phật tử đoàn kết, thực hiện tốt phương châm Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội của Phật giáo Việt Nam, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng văn minh, giàu đẹp.

