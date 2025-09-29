Trung ương Đoàn phát động cuộc thi sáng tác logo đại hội đại biểu toàn quốc

Sáng nay, 29/9, Trung ương Đoàn đã chính thức phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban tổ chức phát động cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam. Ban tổ chức không giới hạn số lượng bài dự thi.

Logo phải bám sát, thể hiện được chủ đề và tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc. Cụ thể, logo phải nhấn mạnh được tinh thần tiên phong–đoàn kết–bản lĩnh–đột phá–phát triển của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc; thể hiện, khắc họa rõ nét quyết tâm của tuổi trẻ cả nước chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, với tinh thần tiên phong.

Logo cũng cần thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam trong thời gian tới là xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; thể hiện được lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...

Tác phẩm dự thi bắt buộc phải sử dụng các hình ảnh, chi tiết: Huy hiệu chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; số lần tổ chức Đại hội thể hiện bằng số La Mã (lần thứ XIII); nhiệm kỳ Đại hội (2026 - 2031).

Tác phẩm dự thi được vẽ trên giấy trắng, khổ A4 kèm theo 1 file thiết kế bằng các phần mềm đồ họa như: *.AI, *.CDR và 01 file *.jpg; trình bày 1 mẫu lớn nằm chính giữa có chiều rộng đúng kích cỡ 15cm, 1 mẫu thu nhỏ màu và 1 mẫu đen trắng kích cỡ 2,5cm; thiết kế hình ảnh dưới dạng 2D.

Tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích về ý nghĩa, nội dung chủ đạo của tác phẩm, trình bày trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14.

Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa từng công bố, hoặc đã công bố kể từ thời điểm bắt đầu phát động cuộc thi nhưng chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước. Nếu tác giả sử dụng hoặc tham khảo trí tuệ nhân tạo (AI), bắt buộc phải dán nhãn.

Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm của mình theo luật pháp Việt Nam và quốc tế, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền.

Thời hạn tiếp nhận bài dự thi từ ngày phát động đến 30/11./.

Theo TTXVN