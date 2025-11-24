Trung Quốc xây đảo nhân tạo nổi chống hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc đang triển khai một dự án khoa học quy mô lớn được đánh giá có tính đột phá: xây dựng đảo nhân tạo di động có khả năng tự hoạt động trong nhiều tháng và chịu được sức công phá từ vụ nổ hạt nhân, trong bối cảnh cạnh tranh trên các vùng biển sâu và lĩnh vực công nghệ hải dương ngày càng quyết liệt.

Trung Quốc đang xây dựng hòn đảo nổi nhân tạo đầu tiên trên thế giới có khả năng chịu được vụ nổ hạt nhân, biển động và bão, dự kiến ​​đi vào hoạt động năm 2028. Ảnh Adda 24

Công trình mang tên “Cơ sở nghiên cứu lưu trú nổi mọi thời tiết biển sâu”, do nhóm chuyên gia từ Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU) và Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC) thực hiện.

Theo South China Morning Post, đây là đảo nhân tạo nổi đầu tiên trên thế giới có boongke chống hạt nhân. Nó có thể chuyển đổi chấn động từ vụ nổ hạt nhân thành lực ép nhẹ nhờ thiết kế chống nổ độc đáo, sử dụng các tấm siêu vật liệu gồm nhiều lớp.

Dự án có trọng lượng 78.000 tấn, kết cấu hai thân bán chìm, được thiết kế để chỗ ở cho 238 người trong 4 tháng mà không cần tiếp tế. Với kích thước 138 mét dài và 85 mét rộng, cấu trúc nổi này có khả năng hoạt động trong điều kiện biển động, chống chịu sóng cao 6-9 mét và bão cấp 17, tương đương các cơn bão nhiệt đới mạnh nhất.

Hòn đảo với trọng lượng khoảng 78.000 tấn có thể di chuyển trên biển và ứng dụng kép . Ảnh: RVT English

So với các trạm nghiên cứu cố định, đảo nổi này có thể di chuyển trên biển với tốc độ 15 hải lý/giờ, vừa phục vụ nghiên cứu liên tục vừa thử nghiệm thiết bị biển mới và thăm dò tài nguyên đáy biển.

Dự kiến đi vào hoạt động năm 2028, dự án được Trung Quốc xếp vào cơ sở hạ tầng khoa học quốc gia theo kế hoạch 5 năm lần thứ 14, nhưng các thông số kỹ thuật tham chiếu tiêu chuẩn quân sự về chống hạt nhân gợi ý khả năng ứng dụng kép.

Đảo nhân tạo nổi này hứa hẹn mang đến hiện diện mạnh mẽ và bền vững ở các vùng biển xa, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu biển sâu, công nghệ hàng hải và khai thác tài nguyên,

Nhật Lệ

Nguồn: SCMP, Wion