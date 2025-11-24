Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Trung Quốc xây đảo nhân tạo nổi chống hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Nhật Lệ
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trung Quốc đang triển khai một dự án khoa học quy mô lớn được đánh giá có tính đột phá: xây dựng đảo nhân tạo di động có khả năng tự hoạt động trong nhiều tháng và chịu được sức công phá từ vụ nổ hạt nhân, trong bối cảnh cạnh tranh trên các vùng biển sâu và lĩnh vực công nghệ hải dương ngày càng quyết liệt.

Trung Quốc xây đảo nhân tạo nổi chống hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc đang triển khai một dự án khoa học quy mô lớn được đánh giá có tính đột phá: xây dựng đảo nhân tạo di động có khả năng tự hoạt động trong nhiều tháng và chịu được sức công phá từ vụ nổ hạt nhân, trong bối cảnh cạnh tranh trên các vùng biển sâu và lĩnh vực công nghệ hải dương ngày càng quyết liệt.

Trung Quốc xây đảo nhân tạo nổi chống hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc đang xây dựng hòn đảo nổi nhân tạo đầu tiên trên thế giới có khả năng chịu được vụ nổ hạt nhân, biển động và bão, dự kiến ​​đi vào hoạt động năm 2028. Ảnh Adda 24

Công trình mang tên “Cơ sở nghiên cứu lưu trú nổi mọi thời tiết biển sâu”, do nhóm chuyên gia từ Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU) và Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC) thực hiện.

Theo South China Morning Post, đây là đảo nhân tạo nổi đầu tiên trên thế giới có boongke chống hạt nhân. Nó có thể chuyển đổi chấn động từ vụ nổ hạt nhân thành lực ép nhẹ nhờ thiết kế chống nổ độc đáo, sử dụng các tấm siêu vật liệu gồm nhiều lớp.

Dự án có trọng lượng 78.000 tấn, kết cấu hai thân bán chìm, được thiết kế để chỗ ở cho 238 người trong 4 tháng mà không cần tiếp tế. Với kích thước 138 mét dài và 85 mét rộng, cấu trúc nổi này có khả năng hoạt động trong điều kiện biển động, chống chịu sóng cao 6-9 mét và bão cấp 17, tương đương các cơn bão nhiệt đới mạnh nhất.

Trung Quốc xây đảo nhân tạo nổi chống hạt nhân đầu tiên trên thế giới

Hòn đảo với trọng lượng khoảng 78.000 tấn có thể di chuyển trên biển và ứng dụng kép . Ảnh: RVT English

So với các trạm nghiên cứu cố định, đảo nổi này có thể di chuyển trên biển với tốc độ 15 hải lý/giờ, vừa phục vụ nghiên cứu liên tục vừa thử nghiệm thiết bị biển mới và thăm dò tài nguyên đáy biển.

Dự kiến đi vào hoạt động năm 2028, dự án được Trung Quốc xếp vào cơ sở hạ tầng khoa học quốc gia theo kế hoạch 5 năm lần thứ 14, nhưng các thông số kỹ thuật tham chiếu tiêu chuẩn quân sự về chống hạt nhân gợi ý khả năng ứng dụng kép.

Đảo nhân tạo nổi này hứa hẹn mang đến hiện diện mạnh mẽ và bền vững ở các vùng biển xa, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu biển sâu, công nghệ hàng hải và khai thác tài nguyên,

Nhật Lệ

Nguồn: SCMP, Wion

Từ khóa:

#Trung Quốc #Nhân tạo #Đầu tiên trên thế giới #Vụ nổ hạt nhân #Khoa học #Chịu được

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự...
Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Môi trường
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/12, Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở Thái Lan đã vượt tiêu chuẩn ở một số khu vực (màu cam), đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh