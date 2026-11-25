Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy quan hệ ổn định, lâu dài với Anh

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với London nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định, bền vững và lâu dài. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc điện đàm mới đây với Ngoại trưởng Anh Ed Miliband, trong đó hai bên trao đổi về quan hệ song phương và một số vấn đề quốc tế, nổi bật là tình hình Trung Đông và Ukraine.

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Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, ông Vương Nghị, đánh giá quan hệ hai nước đã đạt được những tiến triển tích cực từ đầu năm đến nay dưới sự định hướng của lãnh đạo hai bên. Ông cho rằng việc duy trì quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lâu dài và ổn định phù hợp với lợi ích căn bản của cả hai nước và nhân dân hai nước.

Ngoại trưởng Trung Quốc lưu ý năm 2027 sẽ đánh dấu 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ, tạo cơ hội để hai bên tiếp tục củng cố những kết quả đã đạt được và mở rộng hợp tác. Ông đề nghị hai nước phối hợp chuẩn bị cho các hoạt động trao đổi cấp cao trong giai đoạn tới, khai thác tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Về hợp tác kinh tế, Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Anh duy trì nguyên tắc thương mại tự do, theo đuổi chính sách cởi mở, đồng thời tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bảo đảm tính ổn định trong chính sách để các doanh nghiệp Trung Quốc có thể mở rộng hoạt động hợp tác tại thị trường Anh.

Về các vấn đề chính trị, ông Vương Nghị bày tỏ mong muốn London tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc, coi đây là nền tảng chính trị trong quan hệ song phương. Trung Quốc ủng hộ Anh đảm nhiệm cương vị Chủ tịch G20 năm tới và sẵn sàng tăng cường phối hợp đa phương nhằm duy trì ổn định và khả năng dự báo trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ed Miliband chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Ông khẳng định Anh coi trọng quan hệ với Trung Quốc, mong muốn duy trì trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác cùng có lợi và thúc đẩy quan hệ phát triển ổn định. Ông cũng nhấn mạnh lập trường của Anh về vấn đề Đài Loan không thay đổi, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường đối thoại về biến đổi khí hậu và các vấn đề quốc tế, khu vực.

Hai ngoại trưởng cũng trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông, cuộc khủng hoảng tại Ukraine và một số vấn đề khác.

Thanh Giang