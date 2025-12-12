Mỹ giữ quan hệ ổn định với Trung Quốc, đẩy mạnh hợp tác chiến lược với Nhật Bản

Trong bối cảnh địa chính trị Đông Bắc Á biến động mạnh, chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định một chiến lược đối ngoại cứng rắn nhưng thận trọng: Mỹ có thể đồng thời duy trì quan hệ làm việc thực chất với Trung Quốc và giữ vững liên minh chiến lược với Nhật Bản.

Các nhà lãnh đạo Nhật, Trung Quốc và Mỹ. Ảnh: Nikkei Asia.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 11/12 nhấn mạnh Tổng thống Mỹ tin vào khả năng cân bằng hai trục quan hệ này, bất chấp việc Bắc Kinh và Tokyo đang đối đầu trên nhiều mặt trận an ninh và chính sách. Bà Leavitt nêu rõ: “Nhật Bản là đồng minh lớn của Mỹ, thể hiện qua việc quan hệ cá nhân giữa hai bên và quan hệ thương mại tiếp tục được duy trì...”. Trong khi đó, nhận định về quan hệ với Trung Quốc, bà Leavitt cho hay, Tổng thống Trump cũng có mối quan hệ công việc tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình, điều mà ông ấy tin là có lợi cho nước Mỹ.

Đây không phải tuyên bố ngoại giao thông thường mà là thông điệp chiến lược trong thời điểm căng thẳng Trung – Nhật gia tăng rõ rệt. Nhật Bản và Mỹ gần đây siết chặt hợp tác quốc phòng, thể hiện qua diễn tập chung với máy bay ném bom B-52 của Mỹ và chiến đấu cơ Nhật trên vùng biển trọng yếu. Động thái này cho thấy Washington tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của liên minh Mỹ – Nhật đối với trật tự khu vực dựa trên luật lệ.

Tuy vậy, Washington vẫn giữ cánh cửa đối thoại với Bắc Kinh. Chính quyền Trump coi mối quan hệ làm việc ổn định với Chủ tịch Tập Cận Bình là lợi ích quốc gia thiết yếu, ngay cả khi hai bên tồn tại khác biệt chiến lược sâu sắc. Trung Quốc cũng phát tín hiệu “sẵn sàng cải thiện quan hệ Mỹ – Trung”, dù kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích cốt lõi. Điều này cho thấy cả hai đều muốn giữ không gian điều chỉnh trước những biến động khó lường.

Cách tiếp cận này không đơn thuần là điều chỉnh mang tính kỹ thuật, mà là nỗ lực duy trì điểm cân bằng chiến lược trong bối cảnh các lợi ích an ninh, kinh tế và địa chính trị đang đan xen với tốc độ chưa từng thấy.

Thanh Giang

Nguồn: AP News, Reuters.