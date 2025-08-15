[Trực tiếp] Chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030; kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) với chủ đề: “Công an Thanh Hóa – Vang mãi bản hùng ca” do Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn thực hiện.
