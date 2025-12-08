Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa: Nghe các tờ trình và thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Chiều 8/12, dưới sự điều hành của các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa, khóa XVIII tiếp tục làm việc để nghe các tờ trình và thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và lãnh đạo các phường, xã.

Đồng chí Lê Trọng Thụ, Giám đốc Sở Tài Chính trình bày nội dung các tờ trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe 27 tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị, gồm:

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. 2. Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026. 3. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 4. Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030 tỉnh Thanh Hóa. 5. Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 từ nguồn kết dư và chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 ngân sách cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa. 6. Phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2026. 7. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026. 8. Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2026. 9. Sửa đổi, bổ sung và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 177/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2026. 10. Bảng giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 11. Thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 7, năm 2025. 12. Quy định quy trình, điều kiện và mức hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển theo Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg, ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 13. Quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 14. Quy định về mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa quy định tại Nghị định số 230/2025/NĐ-CP, ngày 19/8/2025 của Chính phủ. 15. Quy định chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 16. Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP, ngày 5/6/2025 của Chính phủ. 17. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 40/2024/NQ-HĐND, ngày 15/10/2024 của HĐND tỉnh quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 18. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 19. Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh Thanh Hóa. 20. Quy định chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2028. 21. Giao biên chế của tỉnh Thanh Hóa năm 2026. 22. Quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 23. Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 24. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53/2024/NQ-HĐND, ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh ban hành các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 25. Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (đợt 2). 26. Ban hành Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 27. Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, cơ sở giáo dục tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm học 2025-2026.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết của các Ban HĐND tỉnh. Theo đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 18 dự thảo Nghị quyết; Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 5 dự thảo Nghị quyết; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra 3 dự thảo Nghị quyết; Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 1 dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 (từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024) để đầu tư xây dựng các trường học cho các xã biên giới.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phần thảo luận tại hội trường.

Phát biểu gợi ý thảo luận tại hội trường, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu bám sát tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tại phiên khai mạc và nội dung các tài liệu đã cung cấp để tham gia thảo luận một cách thiết thực, hiệu quả.

Để thuận lợi cho việc thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đề nghị các đại biểu tập trung vào 3 nhóm vấn đề trọng tâm.

Nhóm vấn đề thứ nhất: Đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Nhóm này bao gồm những vấn đề liên quan trực tiếp đến việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030. Vì vậy, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá sâu sắc cả thành tựu và hạn chế trong thực hiện các mục tiêu năm 2025, làm rõ nguyên nhân của những chỉ tiêu chưa đạt; đóng góp ý kiến cụ thể về tính khả thi của các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026, các giải pháp thúc đẩy những lĩnh vực còn yếu và những vấn đề mới phát sinh cần quan tâm trong năm tới.

Nhóm vấn đề thứ hai: Về hoạt động của HĐND, các Ban HĐND, báo cáo của các cơ quan Tư pháp, thông báo của MTTQ về tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến của cử tri gửi tới kỳ họp. Đây đều là những nội dung phản ánh hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, tư pháp, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri và hoạt động giám sát của HĐND. Theo đó, các vị đại biểu cần đánh giá một cách thực chất, góp ý thẳng thắn, xây dựng của các đại biểu sẽ giúp các cơ quan nhìn nhận đúng thực trạng và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Nhóm vấn đề thứ ba: Thảo luận các Tờ trình của UBND tỉnh, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, phát triển kinh tế xã hội và an sinh xã hội. Nhóm nội dung này các đại biểu tập trung vào các tờ trình quan trọng của UBND tỉnh trình kỳ họp, chủ yếu thuộc các lĩnh vực cơ chế, chính sách phát triển; tài chính - ngân sách; kế hoạch đầu tư, sử dụng nguồn lực; đất đai; an sinh xã hội; nông nghiệp, biển đảo; giáo dục và chuyển đổi số...

Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Lương phát biểu thảo luận tại hội trường.

Trên cơ sở gợi mở của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải, từ thực tiễn sinh động, phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương, tại kỳ họp, các đại biểu đại diện các sở, ngành, địa phương đã thảo luận, đánh giá rõ hơn những kết quả đạt được trong năm 2025; phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thực hiện. Từ đó soi vào từng ngành, từng lĩnh vực của đơn vị, địa phương mình để tìm những biện pháp khắc phục.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, các đại biểu đề nghị: Tỉnh cần tập trung kiến tạo không gian phát triển mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch một cách toàn diện nhằm mở rộng dư địa và không gian phát triển phù hợp với các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp. Bên cạnh 4 trung tâm kinh tế động lực, 3 trụ cột phát triển đã được xác định, tỉnh cần mở rộng không gian phát triển đối với các cực tăng trưởng vệ tinh tại các cụm xã, phường mới có tiềm năng gắn với 6 hành lang kinh tế, nhằm thúc đẩy liên kết ngành. Đẩy mạnh xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, trong đó, tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo từng dự án, từng ngành.

Đối với ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tỉnh cần tiếp tục phòng, chống, kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đồng thời khắc phục nhanh hạ tầng sau mưa bão , khôi phục sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài củng cố hệ thống chính trị, tỉnh cần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các chương trình, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân...

