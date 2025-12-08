Ký kết quy chế phối hợp bảo vệ ANQG, TTATXH trong lĩnh vực báo chí - phát thanh, truyền hình

Chiều 8/12, Công an tỉnh Thanh Hóa, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực báo chí và phát thanh, truyền hình.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa ký kết Quy chế phối hợp.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo Ban Giám đốc, Ban biên tập và các phòng ban của 2 đơn vị.

Quy chế phối hợp tập trung vào việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ chức năng, nhiệm vụ của 2 cơ quan; bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; an toàn trụ sở, công trình trọng yếu về an ninh quốc gia và các sự kiện do Báo và Đài PT-TH Thanh Hóa tổ chức.

Phối hợp tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự; thông tin kết quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh mạng, phòng, chống tội phạm; cảnh báo thủ đoạn tội phạm; đẩy mạnh truyền thông về cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06/CP, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ; gương người tốt việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong các phong trào thi đua...

Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa Phạm Văn Báu phát biểu tại buổi lễ.

Đồng thời, tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bí mật Nhà nước; nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự trên các ấn phẩm và nền tảng số của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.

Trong đó, tiếp tục duy trì Bản tin “An toàn giao thông 24h” phát sóng hằng ngày và Bản tin An ninh phát sóng 03 số/tuần; Nâng thời lượng phát sóng chuyên mục “An ninh Thanh Hóa”; Mở thêm các chuyên trang, chuyên mục mới nhằm đa dạng hóa nội dung, tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa...

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận, biểu dương sự chủ động, tích cực trong công tác phối hợp giữa hai đơn vị, qua đó, đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và củng cố chặt chẽ mối quan hệ phối hợp giữa 2 đơn vị.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị 2 đơn vị cần quán triệt và tuân thủ nghiêm túc quy chế phối hợp, quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm thông tin cung cấp phải nhanh chóng, kịp thời, chặt chẽ, chính xác; công tác tuyên truyền phải mang tính định hướng cao và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng thời đề nghị Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, dành thời lượng, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, đảm bảo tính thời sự, chiến đấu, sắc bén, hấp dẫn, lan tỏa tích cực trong xã hội. Tập trung thời lượng cho các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài cổ vũ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gương người tốt, việc tốt và cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm theo phương châm “Tiếp cận nhanh, truyền tải kịp thời, thông tin chính xác, khai thác sâu chủ đề, bám sát cơ sở, bảo đảm chất lượng và tính thời sự”. Trước mắt, tập trung tuyên truyền công tác bảo đảm ANTT Tết nguyên đán Bính Ngọ, bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026- 2031...

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong bảo vệ cơ quan, mục tiêu; xử lý sự cố an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chủ động chuyển đổi số, làm chủ công nghệ phục vụ công tác.

Tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng báo chí, truyền thông cho cán bộ Công an; đồng thời cử phóng viên, hỗ trợ phương tiện, thiết bị cùng Công an tỉnh triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong Công an tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật, của ngành để cung cấp thông tin, tạo mọi điều kiện thuận lợi, an toàn cho phóng viên Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa tác nghiệp, phản ánh thông tin về ANTT và hình ảnh lực lượng Công an Thanh Hóa.

Các đại biểu 2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm.

Thường xuyên trao đổi, giữ mối quan hệ chặt chẽ, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung phối hợp, bảo đảm sâu sắc, toàn diện và có tính định hướng, lan tỏa cao. Định kỳ tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp cụ thể về công tác phối hợp trong thời gian tiếp theo phù hợp với tình hình thực tiễn...

Quốc Hương