Trưa 28/11, kết thúc đợt vận động, tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Sau thời gian 12h00 ngày 28/11/2025, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa dừng việc tiếp nhận, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và đóng tài khoản tiếp nhận.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 10 ổn định cuộc sống. (Ảnh: Phan Nga)

Ngày 24/11, Ban vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản thông báo thời gian kết thúc đợt vận động, tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 năm 2025 gây ra.

Trước đó, hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 6/10/2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 515/MTTQ-BTT và Công văn số 516/MTTQ-BTT về việc vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 năm 2025 gây ra; mở tài khoản tại ngân hàng để tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Nghị định số 93/2021/NĐ-CP, ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; Ban Vận động cứu trợ tỉnh đề nghị Ban Vận động cứu trợ các xã, phường; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, kiểm tra, rà soát kinh phí vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra của đơn vị chưa chuyển ủng hộ, khẩn trương chuyển về Quỹ cứu trợ tỉnh do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý theo thông tin tài khoản sau:

Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa

Số tài khoản: 8600453686 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn.

Theo thông tin từ Ban Vận động cứu trợ tỉnh, tính từ ngày 30/9/2025 đến 10h00 ngày 11/11/2025, thông qua Ban vận động, các cá nhân, tổ chức đã tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 tổng số tiền gần 78,5 tỷ đồng.

Nguyên Mai