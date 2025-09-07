Trong 3 giờ qua, bão số 7 ít dịch chuyển

(Baothanhhoa.vn) - Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 3 giờ qua, bão số 7 hầu như ít dịch chuyển.

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 3 giờ qua, bão số 7 hầu như ít dịch chuyển.

Bản đồ dự báo đường đi và cường độ của bão số 7 lúc 8h ngày 7/9/2025.

Hồi 7h ngày 7/9, tâm bão ở khoảng 18,7 độ vĩ Bắc - 114,6 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.

Dự báo đến 7h ngày mai 8/9, tâm bão ở khoảng 21,6 độ vĩ Bắc - 112,3độ kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ cấp 10, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro cấp 3 trên vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Đến 7h ngày 9/9, tâm bão ở khoảng 23,1 độ vĩ Bắc - 109,6 độ kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo rủi ro cấp 3 trên vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông.

19h ngày 9/9, vị trí tâm bão ở 23,5 độ vĩ Bắc - 107,1 độ kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cường độ lúc này giảm xuống dưới cấp 6, suy yếu thành vùng áp thấp.

