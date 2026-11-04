Triều Tiên phóng nhiều tên lửa về phía biển Nhật Bản

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 4/11 cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa về phía vùng biển phía Đông, chỉ vài ngày sau khi tiến hành vụ phóng gần 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

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Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các tên lửa được phóng từ khu vực Sondok, tỉnh Nam Hamgyong, vào sáng sớm cùng ngày. Quân đội Hàn Quốc đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Mỹ đang tiến hành phân tích chuyên sâu về thông số kỹ thuật, bao gồm tầm bay, chủng loại và vùng rơi của các phương tiện này.

Đại diện JCS nhận định không loại trừ khả năng Triều Tiên đã thử nghiệm đồng thời nhiều loại tên lửa khác nhau trong cùng một đợt phóng. Đồng thời, phía Hàn Quốc khẳng định duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ nhằm ứng phó với mọi tình huống.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Triều Tiên đã liên tục tiến hành các vụ thử nghiệm vũ khí mới, với mục đích tăng cường sức mạnh quân sự. Ngày 29/10, Triều Tiên cũng đã phóng một vật thể bay về phía Biển Nhật Bản.

Tiếp đó, Triều Tiên cũng thử nghiệm bom chùm có thể được trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật, đồng thời cho biết có kế hoạch đưa vào biên chế nhiều loại đầu đạn chùm khác nhau trước cuối năm nay.

Vụ phóng diễn ra chỉ vài giờ sau khi bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tuyên bố Bình Nhưỡng không xem xét nối lại đối thoại với Washington trong bối cảnh hai bên còn tồn tại những bất đồng về chính sách. Bà cũng bác bỏ các cáo buộc gần đây liên quan đến các hoạt động tấn công mạng hướng vào sàn giao dịch tiền kỹ thuật số quốc tế.

Động thái quân sự trên cũng diễn ra ngay sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa tới thăm một xưởng đóng tàu quân sự đang chế tạo tàu khu trục, trong đó ông nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc xây dựng một lực lượng hải quân mạnh mẽ.

Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã liên tục tiến hành nhiều vụ thử vũ khí đa dạng, bao gồm các dòng tên lửa vượt chặng đường hơn 900 km cũng như các loại tên lửa siêu thanh.

Thanh Giang