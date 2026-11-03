Triều Tiên bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào Binance

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Triều Tiên ngày 3/11 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ đánh cắp tài sản tiền điện tử trị giá 6,3 tỷ USD nhằm vào sàn giao dịch Binance, đồng thời chỉ trích Mỹ tìm cách gán cho Bình Nhưỡng trách nhiệm trong các vụ tội phạm mạng quốc tế. Tuyên bố được đưa ra sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác định một nhóm tin tặc có liên hệ với Triều Tiên đứng sau vụ việc.

Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là một quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên, cho rằng Washington đang tìm cách gán cho Bình Nhưỡng hình ảnh một “quốc gia tội phạm mạng”. Bà gọi cáo buộc của Mỹ là những luận điệu vô căn cứ, đồng thời cho rằng Washington thường xuyên liên hệ Triều Tiên với các vụ tấn công mạng xảy ra trên thế giới, qua đó tạo ra nhận thức sai lệch về nước này trong cộng đồng quốc tế.

Bà Kim cho biết vụ việc một lần nữa cho thấy thái độ thù địch của Washington đối với Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định Triều Tiên đang theo dõi sát các động thái mà nước này cho là hành động khiêu khích của Mỹ.

Theo giới quan sát, việc bà Kim Yo-jong trực tiếp đưa ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc là động thái đáng chú ý. Trước đây, mỗi khi bị cáo buộc đứng sau các vụ tấn công mạng, Triều Tiên thường phớt lờ hoặc thông qua Bộ Ngoại giao để phủ nhận trách nhiệm. Việc một quan chức cấp cao như bà Kim lên tiếng được cho là cho thấy Bình Nhưỡng quan tâm đến những tác động của vụ việc đối với hình ảnh quốc tế và quan hệ với Washington.

Trước đó, FBI xác định nhóm tin tặc TraderTraitor có liên hệ với Triều Tiên đứng sau vụ đánh cắp tài sản trị giá 6,3 tỷ USD tại Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc này.

Thanh Hằng