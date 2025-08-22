Triển khai thí điểm 6 thủ tục bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công

Bảo hiểm xã hội triển khai thí điểm tiếp nhận hồ sơ, chi trả bảo hiểm thất nghiệp theo 6 thủ tục bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 11/8/2025 ban hành Công văn số 1879/BHXH-CSXH gửi các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thí điểm tiếp nhận hồ sơ, chi trả bảo hiểm thất nghiệp theo 6 thủ tục bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các thủ tục được triển khai thí điểm qua Cổng Dịch vụ công quốc gia bao gồm: Thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng đối với các trường hợp bất khả kháng, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt, chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, với mục đích nâng cao hiệu quả chi trả và tiếp cận dịch vụ của người tham gia chính sách./.

