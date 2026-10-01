Triển khai đồng loạt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh

Ngay từ đầu năm học mới, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với công an các xã, phường và nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Cùng với các trường học, lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, hướng dẫn học sinh những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm đối với cộng đồng. (Trong ảnh: Cán bộ Phòng CSGT tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho học sinh Trường THCS Quang Trung, phường Hạc Thành).

Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh Trường THCS & THPT Tĩnh Gia, phường Đào Duy Từ.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra đột xuất khu vực nhà xe tại các trường học, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. (Trong ảnh: Phòng CSGT phối hợp với Công an xã Triệu Sơn kiểm tra khu vực nhà xe cho học sinh thuộc Trung tâm GDNN & GDTX Triệu Sơn).

Tại các khu vực cổng trường và những tuyến đường có trường học, công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường. Những trường hợp học sinh vi phạm được lập biên bản, đồng thời thông báo cho nhà trường để phối hợp giáo dục, qua đó tăng tính răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Trung tá Ngô Văn Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, cho biết: Phòng CSGT đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, kết hợp với kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác tuyên truyền, xử lý liên quan đến học sinh sẽ được thực hiện liên tục trong suốt năm học.

Tuy nhiên, theo số liệu xử lý của Phòng Cảnh sát giao thông, chỉ trong vòng 10 ngày, từ ngày 20 đến 30/9/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản và xử lý hơn 200 học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Con số cho thấy tình trạng vi phạm ở lứa tuổi này vẫn đáng lưu ý.

Để ngăn ngừa vi phạm, đảm an toàn cho học sinh, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng và nhà trường, phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, giám sát và hướng dẫn con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Bởi ý thức giao thông không chỉ được hình thành từ những buổi tuyên truyền, mà cần bắt đầu từ sự nhắc nhở và làm gương mỗi ngày của chính những thành viên trong gia đình.

Vũ Phương