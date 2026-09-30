Linh hoạt phổ biến, giáo dục pháp luật ở Thiết Ống

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, xã Thiết Ống đã đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, linh hoạt, sát thực tiễn.

Xã Thiết Ống tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hộ tịch cho người dân trên địa bàn.

Theo bà Võ Thị Thương, công chức Văn phòng UBND xã Thiết Ống, phụ trách công tác tư pháp - hộ tịch, thời gian qua, không ít vụ việc vi phạm pháp luật xuất phát từ nguyên nhân người dân thiếu hiểu biết hoặc chưa cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật mới. Trong bối cảnh nhiều văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn, việc đưa pháp luật đến với người dân càng trở nên cần thiết.

Từ thực tế đó, xã Thiết Ống đã đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và các chỉ đạo của cấp trên. Cùng với việc triển khai ký cam kết chấp hành pháp luật, các phòng chuyên môn, đơn vị, đoàn thể được phân công tham gia tuyên truyền, bảo đảm nội dung được triển khai kịp thời, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định gắn trực tiếp với đời sống Nhân dân như Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các quy định về phòng, chống tội phạm và nhận diện, phòng tránh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn chuyên môn cho hơn 200 cán bộ thôn, phố về công tác hòa giải ở cơ sở, phòng, chống tham nhũng, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hộ tịch... Cùng với đó, biên tập, phát 258 tin, bài với tổng thời lượng hơn 312 giờ trên hệ thống truyền thanh cơ sở; đăng tải 258 tin, bài trên trang thông tin điện tử, thu hút 364.278 lượt xem. Công tác tuyên truyền còn được thực hiện thông qua mạng xã hội, hội nghị, sinh hoạt cộng đồng và các hình thức tuyên truyền trực quan, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước.

Đáng chú ý, xã Thiết Ống xác định đúng đối tượng, lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp. Đối với thanh niên, Đoàn xã phối hợp với Công an xã tập trung tuyên truyền về an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và an toàn giao thông. Các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, cuộc gọi, tin nhắn hoặc giả danh cơ quan chức năng được phân tích thông qua những tình huống cụ thể, giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và phòng tránh. Công an xã Thiết Ống cũng tận dụng các nền tảng số có sức lan tỏa nhanh như zalo, facebook, video ngắn, infographic, bản tin điện tử và fanpage “trợ lý ảo” để cung cấp thông tin pháp luật đến người dân. Thông qua tuyên truyền, cung cấp thông tin và đối thoại, nhiều vấn đề phát sinh được trao đổi, giải đáp ngay từ cơ sở. Theo địa phương, tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài không xảy ra; an ninh, trật tự được giữ vững, góp phần tạo đồng thuận trong triển khai các dự án và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại trường học và khu dân cư, nội dung tuyên truyền được lựa chọn theo chủ đề, đặc điểm của từng nhóm đối tượng, tập trung vào những vấn đề thiết thực như an ninh, trật tự; phòng, chống bạo lực học đường; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống ma túy; PBGDPL cũng được lồng ghép trong hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã kết hợp hướng dẫn các quy định pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và các quy định liên quan.

Song song với tuyên truyền, xã Thiết Ống quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở. Toàn xã hiện có 9 tổ hòa giải với 63 hòa giải viên; trong 9 tháng đầu năm, các tổ không tiếp nhận vụ việc phải hòa giải.

Đồng chí Trương Quỳnh Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Thiết Ống cho biết: Từ đổi mới phương thức truyền thông đến gắn tuyên truyền với giải quyết những vấn đề cụ thể, công tác PBGDPL ở Thiết Ống đang linh hoạt chuyển từ truyền đạt một chiều sang tương tác, giải đáp và đồng hành với người dân. Khi người dân hiểu pháp luật, biết quyền và nghĩa vụ của mình, pháp luật sẽ trở thành công cụ phòng ngừa vi phạm, giải quyết mâu thuẫn từ cơ sở, củng cố sự đồng thuận và góp phần xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh.

Bài và ảnh: Tiến Đạt