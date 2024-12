Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông

Để chủ động phòng ngừa, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông, trước Tết Nguyên đán, các lực lượng có liên quan cùng với các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp, nhất là vào khung giờ cao điểm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Thanh Hóa tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 47.

Những ngày cuối năm, lượng người và phương tiện tập trung về TP Thanh Hóa tăng cao, nhất là tuyến Đại lộ Lê Lợi thường xuyên xảy ra ùn tắc. Vào các khung giờ cao điểm, lực lượng công an thành phố tổ chức cắm chốt trên các ngã tư dọc tuyến đường làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn điều tiết giao thông. Theo Trung tá Hoàng Văn Sơn, Đội trưởng Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Thanh Hóa, dự báo trong thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố sẽ có những diễn biến phức tạp do lượng phương tiện giao thông đăng ký mới gia tăng; nhu cầu đi lại, mua sắm, vui chơi của người dân tăng đột biến. Để chủ động trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, đội huy động tối đa lực lượng để phân luồng, hướng dẫn, chống ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nhất là trong khung giờ cao điểm, nơi tập trung đông người và khu vực diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan trong những ngày tết và lễ hội đầu năm. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT đến các tầng lớp Nhân dân, học sinh trên địa bàn TP Thanh Hóa. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự ATGT, trọng tâm là các vi phạm về tải trọng, kích thước hàng hóa, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Nhất là kiểm soát chặt chẽ vi phạm về nồng độ cồn để tiến tới hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia, không lái xe”.

Là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, bắt đầu từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/2/2025, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội xuân 2025 sắp tới. Qua đó, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, xe quá tải, tốc độ và các quy định về vận tải hành khách.

Bà Lại Thị Thanh Thủy, Phó chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: "Đơn vị đã yêu cầu ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT trong đợt cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân năm 2025. Trong đó, các địa phương huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy, bảo đảm ATGT tại bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến, luồng đường thủy, nhất là các tuyến vận tải hành khách trên tuyến sông và vùng nước có tổ chức lễ hội. Các địa phương thường xuyên huy động lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm hành lang, lòng lề đường, vỉa hè ven các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trái quy định; xử lý nghiêm đối với phương tiện vi phạm chở quá tải trọng, người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tăng cường tuyên truyền chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT khu vực nông thôn". Ban ATGT tỉnh cũng công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự, ATGT nhằm tiếp nhận các phản ánh của người dân về tình hình trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ; bảo đảm phương án ứng trực theo chế độ 24/7 để tiếp nhận thông tin, giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh.

Bài và ảnh: Lê Trung