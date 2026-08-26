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Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/8, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” giai đoạn 2026-2030; truyền thông, nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”

Sáng 26/8, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” giai đoạn 2026-2030; truyền thông, nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, cuộc vận động hướng tới xây dựng các gia đình đạt 11 tiêu chí gồm: 5 không (không nghèo; không bạo lực; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; không lãng phí), 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) và 3 an (an toàn, an tâm, an sinh).

So với giai đoạn trước, cuộc vận động được mở rộng với nội dung “3 an”, hướng mạnh hơn tới xây dựng gia đình an toàn, ổn định về tinh thần và bảo đảm an sinh cho các thành viên. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được lồng ghép trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”

Giảng viên và học viên trao đổi, chia sẻ để làm rõ hơn nội dung chuyên đề.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được Tiến sĩ Nguyễn Thị Duyên, giảng viên Khoa Khoa học - Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức truyền đạt chuyên đề về văn hóa ứng xử trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, nắm vững nội dung, tiêu chí và các giải pháp triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” tại cơ sở. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng văn minh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Lê Hà

Từ khóa:

#Xây dựng gia đình 5 không #Trường Đại học Hồng Đức #cuộc vận động #Xây dựng NTM #3 sạch #phòng chống bạo lực gia đình #Triển khai #Hội lhpn tỉnh #Tiêu chí #Truyền thông

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