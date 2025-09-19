Trí tuệ nhân tạo dần hiện diện trong hoạt động kinh doanh

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Nhân viên Công ty Vận tải Quốc tế Đức Phát hỗ trợ khách hàng đặt vé xe qua hệ thống trực tuyến tích hợp AI.

Là tỉnh có hơn 21.000 doanh nghiệp đang hoạt động cùng hàng chục nghìn hộ kinh doanh cá thể, việc ứng dụng AI đã bắt đầu có những bước đi cụ thể, mở ra cơ hội mới để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Những năm gần đây, thương mại điện tử tại Thanh Hóa phát triển nhanh, với hàng nghìn shop kinh doanh thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, phụ kiện điện thoại tận dụng các nền tảng Facebook, Zalo, TikTok để tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, khi số lượng đơn hàng và tin nhắn tăng cao, nhiều cửa hàng nhỏ gặp khó khăn trong việc phản hồi kịp thời, dẫn đến bỏ sót khách. Đây chính là “điểm nghẽn” mà các giải pháp AI như chatbot, hệ thống gợi ý sản phẩm hay quản lý quan hệ khách hàng (CRM) có thể tháo gỡ.

Trong khối doanh nghiệp, Công ty Vận tải Quốc tế Đức Phát là một ví dụ tiêu biểu cho việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhân viên tổng đài như trước, Đức Phát đã tích hợp hệ thống AI ngay trên website chính thức, cho phép khách hàng dễ dàng tra cứu lộ trình, giá vé và đặt chỗ trực tuyến chỉ với vài thao tác. Đặc biệt, vào những khung giờ cao điểm hoặc ngoài giờ hành chính, khi không có nhân viên trực, hệ thống tổng đài thông minh có khả năng nhận diện giọng nói tự động trả lời các câu hỏi thường gặp như: “Xe chạy mấy giờ?”, “Còn chỗ tuyến Thanh Hóa - Hà Nội tối nay không?”, đồng thời hướng dẫn khách thao tác đặt vé. Sau khi khách hoàn tất, hệ thống AI sẽ gửi tin nhắn SMS hoặc thông báo qua Zalo để xác nhận vé, đảm bảo thông tin minh bạch và giúp hành khách yên tâm. Nhờ ứng dụng này, số lượng vé đặt trực tuyến của Đức Phát tăng đáng kể, đồng thời giảm tỷ lệ nhỡ cuộc gọi của khách xuống còn chưa đến 5%. Đại diện công ty cho biết, AI đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhân sự, tăng tốc độ phục vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng bán lẻ tại khu vực TP Thanh Hóa cũ đã hợp tác với các nền tảng công nghệ như Bizfly, Fchat hay Sapo để triển khai Chatbot bán hàng. Chẳng hạn, cửa hàng mỹ phẩm Hasaki trên đường Nguyễn Trãi cho biết, từ khi sử dụng Chatbot Bizfly, lượng tin nhắn khách được trả lời tự động tăng gấp đôi, tỷ lệ chốt đơn cao hơn 20% so với trước. Chatbot không chỉ trả lời các câu hỏi cơ bản về sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, mà còn tự động gửi lời chúc sinh nhật và gợi ý sản phẩm mới phù hợp với từng khách hàng. Chủ cửa hàng đánh giá điều này giúp khách cảm thấy được quan tâm và gắn bó hơn với thương hiệu.

Song song với đó, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới cũng được đẩy mạnh. Tháng 3/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình đã tổ chức khóa đào tạo “Ứng dụng AI và ChatGPT trong doanh nghiệp”, thu hút gần 100 doanh nghiệp tham gia. Tại khóa học, các chuyên gia đã giới thiệu cách tận dụng AI để sáng tạo nội dung quảng cáo, phân tích dữ liệu, tối ưu quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng. Nhiều doanh nghiệp đánh giá đây là cơ hội quan trọng để tiếp cận tri thức mới, từ đó từng bước triển khai vào thực tiễn.

Theo thống kê của Sở Công Thương, chỉ trong năm 2024 doanh thu từ thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh tăng khoảng 18% so với năm trước. Cùng với đó, khoảng 35% doanh nghiệp vừa và nhỏ đã bước đầu sử dụng các nền tảng số có tích hợp AI ở mức cơ bản, chủ yếu trong quản lý bán hàng, chăm sóc khách hàng và quảng cáo trực tuyến. Tuy tỷ lệ này còn khiêm tốn so với các tỉnh, thành phố lớn, song phản ánh xu thế tất yếu mà doanh nghiệp Thanh Hóa đang dần theo kịp.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngành công thương năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: “Thương mại điện tử ngày càng phát triển, tạo động lực cho hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Thanh Hóa mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bán hàng và chăm sóc khách hàng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường”.

Tuy nhiên, ứng dụng AI cũng đi kèm thách thức về chi phí, nhân lực công nghệ và bảo mật dữ liệu khách hàng. Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp nên bắt đầu từ những giải pháp đơn giản như Chatbot, phần mềm CRM tích hợp AI hay công cụ quảng cáo tự động, đồng thời chủ động tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng. Về phía cơ quan quản lý, việc đầu tư hạ tầng số và ban hành chính sách hỗ trợ sẽ tạo thêm động lực để doanh nghiệp mạnh dạn áp dụng công nghệ.

Có thể khẳng định, AI không còn là khái niệm xa vời, mà đã dần hiện diện trong hoạt động kinh doanh tại Thanh Hóa, đang từng bước góp phần đổi mới cách bán hàng, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Chi Phạm