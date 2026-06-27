Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề: “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, không chỉ là một chiến dịch truyền thông mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của các cấp chính quyền trong việc bảo đảm mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và được tạo điều kiện phát triển toàn diện.

Trao quà cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em tại xã Thiệu Hóa.

Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có hơn 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm gần 28% dân số toàn tỉnh, việc chăm lo cho thế hệ tương lai luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài. Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, mạng lưới bảo vệ trẻ em ngày càng được củng cố từ tỉnh đến cơ sở; các chính sách an sinh xã hội dành cho trẻ em được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội bình đẳng cho trẻ em tiếp cận giáo dục, y tế, vui chơi giải trí.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay đã ghi dấu bằng nhiều hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn. Những món quà được trao tận tay trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không đơn thuần là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên để các em thêm vững tin vào cuộc sống. Giữa những ngày tháng Sáu, tại xã Thiệu Hóa, chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” và “Trao tặng xe đạp - Nâng bước em tới trường” đã mang đến niềm vui cho nhiều trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hình ảnh các em học sinh rạng rỡ bên những chiếc xe đạp mới là minh chứng sinh động cho sự chung tay của cộng đồng trong hành trình chắp cánh ước mơ cho trẻ em. Không chỉ nhận được những phần quà ý nghĩa, các em còn nhận được sự sẻ chia, động viên để tiếp tục nỗ lực học tập, vượt qua khó khăn.

Đó cũng là tinh thần đang được lan tỏa mạnh mẽ trên khắp địa bàn tỉnh. Tại phường Nguyệt Viên, Tháng hành động vì trẻ em được triển khai với nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, truyền thông phòng chống đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em và nâng cao nhận thức về an toàn trên môi trường mạng. Các nhà trường, trạm y tế, tổ dân phố cùng phối hợp để theo dõi, chăm sóc và bảo vệ trẻ em ngay từ cộng đồng dân cư.

Điều đáng ghi nhận là nhận thức của xã hội về quyền trẻ em ngày càng được nâng lên. Không còn xem việc chăm sóc trẻ em chỉ là trách nhiệm của gia đình, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tích cực tham gia các hoạt động vì trẻ em. Những sân chơi mới được xây dựng, những suất học bổng được trao, những chương trình hỗ trợ dinh dưỡng, khám chữa bệnh miễn phí được triển khai đã góp phần tạo nên mạng lưới bảo vệ trẻ em ngày càng bền vững.

Nếu như trước đây, những nguy cơ đối với trẻ em chủ yếu xuất hiện trong đời sống thực thì ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, không gian mạng đã trở thành môi trường thứ hai gắn bó mật thiết với trẻ em. Điện thoại thông minh, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng học tập trực tuyến mở ra nhiều cơ hội để trẻ em tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng và kết nối với thế giới. Tuy nhiên, môi trường số cũng tiềm ẩn không ít rủi ro như thông tin độc hại, bạo lực mạng, lừa đảo trực tuyến, xâm hại trên không gian mạng hay những tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần.

Chính vì vậy, chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 không chỉ nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc và an toàn mà còn đặt ra yêu cầu giúp trẻ em “vững bước trong kỷ nguyên số”. Đây là định hướng phù hợp với mục tiêu của tỉnh trong việc trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng và năng lực số cần thiết để trở thành những công dân số an toàn, trách nhiệm trong tương lai.

Thực tế cho thấy, nhiều địa phương đã chủ động đưa nội dung giáo dục kỹ năng số vào các hoạt động hè. Tại phường Nam Sầm Sơn, cùng với tuyên truyền phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, các hoạt động truyền thông về an toàn trên môi trường mạng được triển khai rộng rãi thông qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và sinh hoạt cộng đồng. Những thông điệp như “Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là trách nhiệm của mọi người” hay “An toàn trên mạng - Vững vàng tương lai” đang dần trở thành nhận thức chung của phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Song hành với đó là những nỗ lực của Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa trong việc hỗ trợ trẻ em tiếp cận công nghệ một cách an toàn và hiệu quả. Việc trao tặng máy vi tính cho các trường học vùng nông thôn không chỉ giúp cải thiện điều kiện học tập mà còn tạo cơ hội để học sinh làm quen với công nghệ thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Đặc biệt, trung tâm còn tổ chức nhiều chương trình tư vấn, truyền thông kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh và phụ huynh. Những buổi sinh hoạt chuyên đề về ứng xử trên không gian mạng, phòng tránh thông tin xấu độc hay nhận diện các nguy cơ lừa đảo trực tuyến đã góp phần nâng cao “sức đề kháng số” cho trẻ em.

Trong chiến lược công tác trẻ em năm 2026, tỉnh Thanh Hóa xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và quản lý dữ liệu trẻ em là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng sử dụng internet an toàn và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đó là hướng đi cần thiết trong bối cảnh trẻ em ngày càng tiếp xúc sớm với công nghệ. Bởi công nghệ chỉ thực sự trở thành công cụ hữu ích khi trẻ em được trang bị kiến thức, kỹ năng để sử dụng một cách văn minh, an toàn và có trách nhiệm.

Xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em không phải nhiệm vụ của riêng một ngành hay một địa phương. Đó là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý và toàn xã hội. Khi mỗi người lớn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, trẻ em sẽ có thêm điểm tựa để tự tin khám phá thế giới số và phát triển toàn diện trong thời đại mới.

Bài và ảnh: Trần Hằng