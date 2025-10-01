Trao quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Sáng 1/10, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa (sở Y tế), đã đến thăm, tặng quà và động viên các bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, nhân dịp Tết Trung thu năm 2025.

Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế thăm, tặng quà các bệnh nhi.

Tại buổi thăm, tặng quà, đoàn công tác đã đến từng giường bệnh, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, trao tận tay các em nhỏ những phần quà Trung thu ý nghĩa, mang đến niềm vui và sự động viên kịp thời cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú. Đoàn cũng gửi lời chia sẻ, động viên các bậc phụ huynh kiên trì đồng hành cùng con em mình trong quá trình điều trị, mong các cháu sớm hồi phục sức khỏe để trở về với gia đình, tiếp tục học tập, vui chơi.

Đồng thời, đoàn cũng bày tỏ sự tri ân và động viên đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng viên của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần “Lương y như từ mẫu”, tận tâm chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhi, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đến từ vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện thuận lợi nhất để gia đình yên tâm chăm sóc con em trong suốt quá trình điều trị.

Đồng chí Hoàng Duy Xuyên, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa tặng quà bệnh nhi.

Nhân dịp Tết Trung thu, đoàn đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, trẻ em thuộc vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Những món quà mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn yêu thương trong thời gian điều trị bệnh. Các phần quà do Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng tài trợ.

Trước đó, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa cũng đã thăm, tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ số 2 và trẻ em tại Làng trẻ SOS Thanh Hóa; hỗ trợ kinh phí trao quà, học bổng tại Chương trình Trung thu cho các em học sinh tại xã Hồi Xuân.

Tới đây, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục thăm, tặng quà cho trẻ em tại xã Yên Nhân.

Nguyễn Đạt