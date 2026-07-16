Trao đổi kinh nghiệm, tăng cường công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa Thanh Hóa - Hủa Phăn

Chiều 16/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Hủa Phăn phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Khăm Phuông Ăm Kha Thong Khăm, Bí thư Tỉnh đoàn Hủa Phăn..

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán cùng các đại biểu dự hội nghị.

Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên hai tỉnh luôn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn.

Các đại biểu Đoàn Thanh niên tỉnh Hủa Phăn dự hội nghị.

Hai bên đã triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024-2027 thông qua các hoạt động trao đổi thông tin, thăm hỏi, chúc mừng nhân các sự kiện của mỗi bên và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe Bí thư Tỉnh đoàn hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn khái quát về tổ chức Đoàn thanh niên và một số nét chính, nổi bật về hoạt động đoàn của tuổi trẻ hai tỉnh trong thời gian qua; trao đổi kinh nghiệm về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận một số nội dung trọng tâm, đó là: Phương pháp đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác tập huấn, triển khai các mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế, kinh nghiệm để tổ chức các phong trào đoàn đạt hiệu quả, chất lượng...

Đoàn Thanh niên tỉnh Hủa Phăn tặng quà cho Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho Đoàn Thanh niên tỉnh Hủa Phăn.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã trao tặng nhau những món quà lưu niệm, khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường hợp tác, giao lưu, góp phần đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của hai tỉnh ngày càng phát triển.

Nguyễn Đạt