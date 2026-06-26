Trang bị kỹ năng số cho cán bộ công đoàn, người lao động

Chiều 26/6, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng số cho cán bộ công đoàn, người lao động năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và một số phần mềm cơ bản phục vụ công tác văn phòng, quản lý, điều hành, xử lý công việc; hướng dẫn các quy định và cách thực hiện các giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật; cài đặt, sử dụng ứng dụng số (ThanhHoa) để khai thác các tiện ích của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh; đồng thời hướng dẫn cài đặt, sử dụng Trang thông tin điện tử và App Mobile Công đoàn Thanh Hóa.

Đại diện Công ty Cổ phần MISA hướng dẫn ứng dụng AI và một số phần mềm cơ bản phục vụ công tác văn phòng, quản lý, điều hành, xử lý công việc.

Qua đó, giúp cán bộ công đoàn, người lao động được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong công việc và hoạt động công đoàn; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trịnh Thị Hoa, Trưởng Ban Công tác công đoàn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trịnh Thị Hoa, Trưởng Ban Công tác công đoàn nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn kỹ năng số cho cán bộ công đoàn, người lao động được tổ chức với những nội dung rất thiết thực, bám sát nhu cầu thực tiễn của cán bộ công đoàn và người lao động.

Ngay sau khi tham gia tập huấn, các công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng những kiến thức, kỹ năng đã được tiếp thu; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ, đoàn viên, người lao động tại đơn vị mình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình chuyển đổi số của tỉnh và của tổ chức công đoàn.

Thanh Huê