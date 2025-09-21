Trang bị kiến thức nền tảng về AI, kỹ năng số, trường học số cho cán bộ quản lý, giáo viên

Ngày 21/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty AI - Education - đơn vị ủy quyền của Google For Education tại Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Big Ben tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng số, trường học số cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Ông Dương Đình Sĩ, Phó Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.

TS. Nguyễn Thị La, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực phát biểu tại chương trình.

Tham dự chương trình, hơn 700 giáo viên và cán bộ quản lý đến từ các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh đã được các chuyên gia giới thiệu nhiều ứng dụng Al thực tế, trang bị kiến thức cơ bản về Al, cách sử dụng các công cụ Al phổ biến để thiết kế bài giảng, tạo nội dung học tập sáng tạo, cá nhân hóa lộ trình học cho học sinh cũng như hỗ trợ công tác quản lý và đánh giá... giúp các giáo viên, cán bộ quản lý hình dung rõ hơn về tiềm năng của công nghệ trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng Al một cách có đạo đức và hiệu quả, đảm bảo sự tương tác giữa con người và công nghệ.

Đồng thời, cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đã được bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và vận hành “trường học số”, qua đó đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện trong ngành giáo dục, đặc biệt là việc nâng cao năng lực số cho giáo viên và học sinh.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Dương Đình Sĩ, Phó Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: "Việc ứng dụng AI không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng công việc mà còn mở ra những phương pháp giảng dạy mới, kích thích sự hứng thú, sáng tạo của cán bộ, giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy, học tập; giúp nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và khả năng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy... Điều này không chỉ giúp giáo viên, cán bộ quản lý làm tốt công tác chuyên môn mà còn thích ứng các xu hướng, yêu cầu giáo dục trong tình hình mới”.

Linh Hương