Dự kiến thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo trong trường phổ thông từ tháng 12/2025

Theo dự thảo, sau thời gian thí điểm, Bộ GD - ĐT sẽ tổng kết, đánh giá kết quả và hoàn thiện Khung nội dung AI để xem xét triển khai rộng rãi từ các năm học tiếp theo.

Nội dung giáo dục AI được xây dựng theo bốn mạch kiến thức gồm tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kỹ thuật và ứng dụng AI, cùng thiết kế hệ thống AI. Khung kiến thức này được thiết kế phù hợp với từng cấp học, chia theo hai giai đoạn: giáo dục cơ bản ở tiểu học và trung học cơ sở, và giáo dục định hướng nghề nghiệp ở bậc trung học phổ thông.

Bộ GD - ĐT đề xuất ba hình thức triển khai, bao gồm lồng ghép vào môn Tin học hoặc STEM, tổ chức các chuyên đề học tập lựa chọn, và tổ chức các hoạt động tăng cường như câu lạc bộ, ngoại khóa nhằm phát huy xã hội hóa và tăng cường hợp tác chuyên môn.

Bên cạnh đó, Bộ cũng dự kiến thí điểm ứng dụng AI trong công tác quản lý giáo dục, hỗ trợ giáo viên soạn bài, đổi mới kiểm tra đánh giá và nâng cao hiệu quả dạy - học.

Theo khảo sát mới đây của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, có đến 64% giáo viên cho biết đang sử dụng AI trong dạy học, trong khi học sinh, đặc biệt ở các trường chuyên, cũng tích cực thực hành và khai thác công cụ này. Tuy vậy, việc ứng dụng hiện vẫn rời rạc và thiếu định hướng do thiếu các chương trình đào tạo thống nhất.

Nhiều cơ sở giáo dục muốn đưa AI vào giảng dạy nhưng không rõ bắt đầu từ đâu, dẫn đến nguy cơ AI làm giảm khả năng tư duy sáng tạo và phản biện của người học.

Một số chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng nếu không có quy định và chiến lược rõ ràng, tình trạng giáo viên dùng AI để dạy và học sinh dùng AI để học có thể khiến quá trình dạy - học thực chất bị suy giảm, trong khi chỉ có máy móc là “ngày càng thông minh hơn”.

Bộ GD - ĐT sẽ tiếp nhận góp ý về dự thảo này đến hết ngày 26/11 trước khi hoàn thiện để triển khai.

Theo VOV