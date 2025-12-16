Trần Xuân Dũng (Thanh Hóa) giành Huy chương Đồng Cử tạ tại SEA Games 33

Chiều ngày 16/12, đô cử xứ Thanh Trần Xuân Dũng xuất sắc mang về tấm Huy chương Đồng danh giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời là tấm huy chương thứ 5 của thể thao Thanh Hóa tại SEA Games 33.

VĐV Trần Xuân Dũng thực hiện thành công mức cử đẩy 195 kg.

Đô cử Trần Xuân Dũng - Vận động viên (VĐV) chủ lực của Cử tạ Thanh Hóa, đã có màn trình diễn thành công tại nội dung thi đấu của mình ở SEA Games 33, mang về tấm Huy chương Đồng quý giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Cụ thể, Xuân Dũng đã đạt tổng cử 337 kg, xếp sau hai VĐV mạnh đến từ Thái Lan và Malaysia. Khoảnh khắc quyết định đến từ thất bại ở lần đẩy thứ 3 với mức tạ 195 kg của đô cử Indonesia, qua đó giúp Xuân Dũng chính thức giành vị trí thứ ba tổng cử.

Trần Xuân Dũng là một trong những VĐV hàng đầu của Cử tạ Thanh Hóa trong những năm gần đây. Anh liên tiếp thi đấu thành công tại các giải Vô địch Quốc gia, mang về nhiều huy chương và thành tích nổi bật, góp phần khẳng định vị thế của bộ môn này tại quê nhà.

Tấm HCĐ của Trần Xuân Dũng là tấm huy chương thứ 5 mà các VĐV Thanh Hóa đóng góp vào bảng thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Đây là tấm HCĐ thứ 3 của thể thao Thanh Hóa, sau 2 tấm Huy chương Đồng đồng đội mà kình ngư Phạm Thị Vân đã giành được ở môn Bơi.

Đến lúc này, thể thao Thanh Hóa đã có tấm HCV đầu tiên thuộc về Quách Thị Lan ở môn điền kinh, 1 HCB đồng đội thuộc về Nguyễn Thị Thanh Trúc - Lê Đức Cường và các đồng đội ở môn Jujitsu.

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)