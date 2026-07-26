"Trái tim yêu thương” tiếp thêm nghị lực cho trẻ mồ côi

Sáng 26/7, tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Tập đoàn Đại Dũng (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Trái tim yêu thương” dành cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh do Tập đoàn Đại Dũng nhận đỡ đầu.

Các đại biểu dự chương trình.

Dự chương trình có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Tập đoàn Đại Dũng, cùng hơn 200 trẻ em mồ côi.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh cho biết, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, từ năm 2021 đến nay các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã kết nối nhận đỡ đầu 1.769 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, Tập đoàn Đại Dũng đang nhận đỡ đầu 408 trẻ tại 86 xã, phường, với mức hỗ trợ từ 500.000 đến 700.000 đồng/em/tháng đến khi đủ 18 tuổi.

Ngoài hỗ trợ kinh phí, doanh nghiệp còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sửa chữa nhà ở và giáo dục kỹ năng sống cho các em.

Trẻ mồ côi tặng hoa cho “Mẹ đỡ đầu” Tập đoàn Đại Dũng

Tại chương trình, các đại biểu đã xem video giới thiệu hành trình thiện nguyện của Tập đoàn Đại Dũng và lắng nghe những lá thư của trẻ em mồ côi gửi tới các “Mẹ đỡ đầu” và nhà hảo tâm; qua đó, lan tỏa tinh thần nhân ái và tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và Tập đoàn Đại Dũng cùng các đại biểu trao quà, học bổng cho trẻ em.

Đại diện Tập đoàn Đại Dũng trao biểu trưng kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi cho Hội LHPN tỉnh.

Đại diện Tập đoàn Đại Dũng và các đại biểu trao quà và xe đạp cho trẻ em.

Dịp này, Tập đoàn Đại Dũng tiếp tục nhận đỡ đầu 32 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, nâng tổng số trẻ được đơn vị nhận đỡ đầu lên 440 em; trao bảng tượng trưng kinh phí đỡ đầu năm 2026; tặng 110 xe đạp; trao học bổng trị giá 5 triệu đồng cho em Lê Hùng Anh, học sinh Trường THCS Vĩnh Thành, đạt danh hiệu Á khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Vĩnh Lộc; đồng thời khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Các trẻ mồ côi được trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích tại chương trình.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đại Dũng Trịnh Văn Dũng cùng các con bên mâm cơm đoàn kết.

Chương trình “Trái tim yêu thương” bên cạnh hoạt động tặng quà, tổ chức bữa cơm đoàn kết, còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác như giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, định hướng nghề nghiệp, phòng chống đuối nước, teambuilding, đốt lửa trại và giao lưu chia sẻ ước mơ... là dịp để các con được gặp gỡ, trải nghiệm; đồng thời, kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tình yêu thương, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các con vững bước trên con đường trưởng thành.

Lê Hà