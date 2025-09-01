Trại giam Thanh Cẩm công bố Quyết định đặc xá cho 132 trường hợp

Sáng 1/9, Trại giam Thanh Cẩm (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đợt 2 năm 2025 cho 132 phạm nhân đang chấp hành án phạt tại Trại giam Thanh Cẩm.

Đồng chí Lưu Trọng Nguyên, Phó Vụ trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao dự và phát biểu tại buổi lễ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa và đại diện cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Thạch.

Các đồng chí lãnh đạo trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân.

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, trong đợt đặc xá này, Trại giam Thanh Cẩm có 132 trường hợp được đặc xá. Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt, được xếp loại chấp hành án phạt tù khá, tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự; đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 1/2 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn; đã chấp hành xong các hình phạt bổ sung, bồi thường dân sự, án phí theo quy định của pháp luật...

Quá trình chuẩn bị hồ sơ, tổ chức xét duyệt đặc xá được các đơn vị chức năng phối hợp, thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng.

Phạm nhân Cấn Văn Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Xúc động khi được đặc xá tha tù trong dịp 80 năm Quốc Khánh 2/9, anh Cấn Văn Tuấn, sinh năm 1974 ở xã Thạch Thất, Hà Nội đại diện cho 132 phạm nhân được đặc xá tại Trại Giam Thanh Cẩm chia sẻ: "Năm 2006, tôi bị kết án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma tuý, đến nay đã chấp hành được hơn 19 năm. Những ngày đầu chấp hành án cũng như quá trình chấp hành án tại Trại giam Thanh Cẩm, bản thân tôi gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, được sự quan tâm, dìu dắt, động viên và những ân tình của Ban Giám thị mà trực tiếp là các cán bộ quản giáo đã giúp tôi có thêm ý chí, nghị lực cải tạo, phấn đấu để có được tự do như ngày hôm nay.”

Trại giam Thanh Cẩm đã hoàn tất các thủ tục để phạm nhân được đặc xá trở về địa phương.

Hồi hộp, vui mừng, cả đêm không ngủ để chờ ngày được đoàn tụ với gia đình là cảm xúc của anh Nguyễn Văn Đoàn, sinh năm 1967 ở xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Bị kết án tù chung thân năm 1997 về các tội cướp tài sản, làm giả giấy tờ và xuất nhập cảnh trái phép, đến nay phạm nhân Nguyễn Văn Đoàn đã chấp hành án được hơn 28 năm tại Trại Giam Thanh Cẩm. Được đặc xá đợt 2 nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, Nguyễn Văn Đoàn xúc động chia sẻ: “Bản thân tôi bị kết án chung thân, tưởng chừng sẽ không còn ngày về và sẽ phải ở sau song sắt của nhà tù đến hết cuộc đời, may mắn cho tôi là được sự quan tâm, động viên, dìu dắt của cán bộ quản giáo để tôi có điều kiện hoàn lương, cải tạo tốt và được Đảng, Nhà nước khoan hồng cho tôi được đặc xá trở về quê hương đoàn tụ cùng gia đình”.

Đồng chí Lưu Trọng Nguyên, Phó Vụ trưởng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lưu Trọng Nguyên, Phó Vụ trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với những người được đặc xá của Trại giam Thanh Cẩm. Việc thực hiện đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đặc xá tha tù đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, nhân đạo, sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội biết ăn năn, hối cải, phấn đấu, rèn luyện, cải tạo tốt.

Đồng chí nhấn mạnh, những người được đặc xá lần này, sau khi về với gia đình, địa phương phải thực sự ăn năn, hối lỗi, tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân để trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội. Đối với những phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Cẩm tiếp tục cố gắng rèn luyện, cải tạo tốt để sớm hoàn lương và trở về với gia đình, người thân.

Sau lễ công bố Quyết định đặc xá, Trại giam Thanh Cẩm đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, tạo những điều kiện tốt nhất để phạm nhân được đặc xá trở về địa phương nơi cư trú thuận lợi và an toàn.

Văn Thiện (CTV)