Tổng thống Trump: “ Không tồn tại Israel nếu không có tôi”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/8 tiếp tục khẳng định Israel có thể đã không tồn tại nếu ông không đắc cử Tổng thống Mỹ, đồng thời cho rằng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018 (JCPOA) đã ngăn Tehran tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại tuyên bố từng đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) hồi tháng 6 vừa qua "Nếu Donald Trump không phải là Tổng thống, hiện giờ sẽ không có Israel ”

Ảnh: CAP.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Glenn Beck, ngày 26/8, ông Trump chỉ trích JCPOA được ký dưới thời Tổng thống Barack Obama, gọi đây là “một trong những thỏa thuận nguy hiểm nhất từng có” và cho rằng thỏa thuận này đã mở ra “con đường dẫn tới vũ khí hạt nhân” cho Iran.

“Israel sẽ hoàn toàn bị đánh bại. Nếu Donald Trump không phải là Tổng thống, hiện giờ sẽ không có Israel và đó là điều chắc chắn”, ông Trump nói, nhắc lại tuyên bố từng đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) hồi tháng 6 vừa qua.

Về tình hình Iran, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn còn sống, bác bỏ những đồn đoán gần đây về tình trạng của nhà lãnh đạo này sau khi ông không xuất hiện trước công chúng trong thời gian qua.

Liên quan đến eo biển Hormuz, Tổng thống Trump cho biết tuyến hàng hải chiến lược này hiện vẫn “đang hoạt động”, dù thỉnh thoảng vẫn xảy ra các vụ phóng máy bay không người lái hoặc tên lửa. Ông Trump khẳng định Mỹ đã “loại bỏ các thủy lôi” và cho biết lượng dầu mỏ vẫn đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang “giành được một thắng lợi rất lớn”, song cuộc chiến với Iran sẽ tiếp diễn “chừng nào cần thiết”. Ông cho biết hiện chưa có lịch trình cụ thể cho việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 26/8 bác bỏ chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ, khẳng định các biện pháp trừng phạt của Washington sẽ không đạt được mục tiêu đề ra. Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Pezeshkian cho rằng: “Mỹ sẽ không đạt được bất kỳ điều gì bằng sức ép kinh tế vào thời điểm này, cũng như đã không đạt được mục tiêu nào trong cuộc chiến”.

Nhà lãnh đạo Iran tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn, đồng thời cho biết Tehran đã xây dựng kế hoạch kéo dài 2 năm để ứng phó với sức ép. Quân đội Iran ngày 26/8 cũng tuyên bố đã khôi phục hoặc thay thế toàn bộ các hệ thống vũ khí bị hư hại trong các cuộc giao tranh.

Thúy Hà

Nguồn: Wionews