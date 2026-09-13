Tổng thống Trump bày tỏ ủng hộ Ireland thống nhất

Ngày 12/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm Ireland, thảo luận với giới chức chủ nhà về quan hệ song phương cùng nhiều vấn đề quan trọng, trong đó tiến trình hòa bình tại Bắc Ireland. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ từng có những phát biểu gây tranh luận về chính sách của Dublin đối với cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tổng thống Ireland Catherine Connolly hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Dublin, ngày 12/9. Ảnh: Tony Maxwell/PA.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Catherine Connolly, trong đó nhấn mạnh quan điểm ủng hộ một Ireland thống nhất, một vấn đề được xem là nhạy cảm trong đời sống chính trị Ireland. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về quan hệ Ireland - Mỹ, đóng góp của cộng đồng người Ireland tại Mỹ và vai trò của Washington trong tiến trình hòa bình tại Bắc Ireland.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Ireland Catherine Connolly đã truyền đạt tới nhà lãnh đạo Mỹ quan điểm mạnh mẽ của người dân Ireland rằng không thể chấp nhận việc bình thường hóa chiến tranh. Bà cũng nhấn mạnh cam kết của Ireland đối với quan hệ quốc tế, Liên hợp quốc và giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, đồng thời khẳng định người dân Ireland ủng hộ những nỗ lực xây dựng hòa bình tại các khu vực đang chịu xung đột.

Những phát biểu trên được đưa ra trong chuyến thăm vốn được xem là khó khăn đối với các nhà lãnh đạo Ireland. Tại thủ đô Dublin, hàng nghìn người đã xuống đường phản đối chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Những người biểu tình chỉ trích chính sách của ông Trump, đặc biệt liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông, đồng thời phản đối việc chính phủ Ireland tiếp đón nhà lãnh đạo Mỹ.

Khu nghỉ dưỡng Trump International Golf Links Doonbeg tại hạt Clare, miền Tây Ireland, bên bờ Đại Tây Dương. Ảnh: The Guardian.

Tuy nhiên, tại miền Tây Ireland, nơi ông Trump sở hữu một khu nghỉ dưỡng tổ chức giải golf, ông nhận được sự ủng hộ của một bộ phận người dân địa phương. Một số người cho rằng hoạt động của khu nghỉ dưỡng mang lại nguồn kinh doanh quan trọng cho khu vực. Theo giới quan sát, dù Tổng thống Trump gây chia rẽ trong dư luận Ireland, song quan hệ giữa Dublin và Washington vẫn được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước.

Ngọc Liên

Nguồn: France 24.