Tổng thống Putin kêu gọi các nước từ bỏ đối đầu, thúc đẩy hợp tác với Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva không đe dọa bất kỳ quốc gia nào và luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc tế, đồng thời kêu gọi các nước điều chỉnh cách tiếp cận, từ bỏ đối đầu để hướng tới quan hệ cùng có lợi với Nga.

Phát biểu tại lễ trao các giải thưởng cấp nhà nước ở Điện Kremlin nhân Ngày Thống nhất dân tộc Nga, ngày 4/11, Tổng thống Putin nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là giới chức và người dân tại nhiều quốc gia, kể cả những nước không có đại diện tham dự sự kiện, cần nhận thức rõ rằng Nga chưa bao giờ đe dọa bất kỳ ai và hiện cũng không có ý định như vậy.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moskva hướng tới hợp tác và sẵn sàng phát triển quan hệ với tất cả các quốc gia có cùng chí hướng. Ông bày tỏ hy vọng những nước hiện chưa sẵn sàng hợp tác sẽ nhìn vào các mối quan hệ mà Nga đang xây dựng với những đối tác trên thế giới, từ đó có những điều chỉnh trong cách nhìn nhận và lựa chọn thúc đẩy hợp tác thay vì tìm kiếm đối đầu với Moskva.

Tổng thống Putin cũng cảm ơn các đại diện nước ngoài tham dự buổi lễ vì những đóng góp trong việc phát triển quan hệ giữa Nga với các quốc gia và nhân dân các nước. Theo ông, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nhân đạo và kinh doanh không chỉ mang lại lợi ích thiết thực mà còn tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng quan hệ ở cấp độ chính trị và an ninh.

Ông nhấn mạnh Nga luôn sẵn sàng thúc đẩy quan hệ trên cơ sở này, đồng thời đánh giá cao sự ủng hộ của những quốc gia và đối tác mong muốn xây dựng quan hệ với Moskva.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với các nước phương Tây tiếp tục căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine và vấn đề an ninh châu Âu. Moskva nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối thoại, trong khi các nước phương Tây duy trì sức ép trừng phạt và tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Ngọc Liên