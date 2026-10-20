Tổng thống Pháp và UAE thảo luận về an ninh hàng hải, năng lượng

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Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã thảo luận về an ninh hàng hải và nguồn cung năng lượng toàn cầu trong cuộc gặp tại Abu Dhabi. Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du 3 ngày tới vùng Vịnh của Tổng thống Macron, bắt đầu từ ngày 19/10.

Theo thông cáo của Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương, trong đó tập trung mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời thúc đẩy các dự án chung trong những lĩnh vực then chốt.

Hai bên cũng trao đổi về các diễn biến khu vực và quốc tế, trong đó tập trung vào tình hình Trung Đông và những nỗ lực nhằm giải quyết tác động của các diễn biến này đối với an ninh hàng hải và nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Macron và Tổng thống Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tái khẳng định “quyết tâm chung tăng cường phối hợp” nhằm thúc đẩy an ninh, ổn định và hòa bình trong khu vực. Tham dự cuộc gặp có Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan cùng một số quan chức cấp cao khác của UAE.

Trước đó cùng ngày 19/10, Tổng thống Macron đã tới Kuwait. Sau UAE, ông dự kiến thăm Bahrain và Qatar.

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng và hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Đây là tuyến đường biển chiến lược, qua đó vận chuyển một phần đáng kể nguồn cung dầu mỏ của thế giới.

Thanh Hằng