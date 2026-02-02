Pháp: Châu Âu cần có kênh liên lạc trực tiếp với Nga

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho rằng các quốc gia châu Âu cần duy trì một kênh liên lạc trực tiếp với Nga nhằm bảo vệ lợi ích của mình, trong bối cảnh châu Âu đang đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ Ukraine về tài chính và quân sự.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. Ảnh: BBC

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Libération ngày 1/2, ông Barrot nhấn mạnh rằng châu Âu không nên phó mặc hoàn toàn trách nhiệm ngoại giao cho các bên khác. Ông Barrot nói: “Người châu Âu, những bên hiện là các nhà tài trợ chính cho Ukraine cả về tài chính lẫn quân sự, cần có một kênh liên lạc để trực tiếp bảo vệ lợi ích của mình, thay vì chuyển giao trách nhiệm đó cho bất kỳ ai.”

Ngoại trưởng Pháp khẳng định Paris chưa bao giờ hoàn toàn loại trừ khả năng đối thoại với Moscow. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng bất kỳ hình thức trao đổi nào cũng chỉ nên được tiến hành khi “thực sự hữu ích, minh bạch và có sự tôn trọng đối với Ukraine cũng như các đối tác châu Âu”.

Nhận định của ông Barrot được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây để ngỏ khả năng nối lại liên lạc với Nga. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình France 2 trước đó, Tổng thống Macron cho biết ông sẵn sàng tiến hành đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin “trong thời điểm thích hợp”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: France 2

Phản hồi trước những phát biểu này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại. Ông Lavrov nhắc lại rằng Tổng thống Putin nhiều lần bày tỏ sẵn sàng trao đổi với các đối tác quốc tế, với điều kiện các cuộc tiếp xúc được tiến hành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát, quan hệ giữa Nga và các nước châu Âu đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, với các biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng và việc cắt giảm hầu hết các kênh tiếp xúc chính trị cấp cao. Tuy vậy, một số nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng việc duy trì các kênh liên lạc tối thiểu vẫn cần thiết nhằm tránh hiểu lầm, quản lý rủi ro an ninh và chuẩn bị cho các giải pháp ngoại giao trong dài hạn.

Phát biểu của Ngoại trưởng Pháp phản ánh những tranh luận đang diễn ra trong nội bộ châu Âu về cách cân bằng giữa lập trường cứng rắn đối với Nga và nhu cầu duy trì đối thoại trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay.

Lê Hà.

Nguồn: Tass