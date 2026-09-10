Tổng thống Mỹ: Ông Putin muốn đạt thỏa thuận về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông đã có cuộc điện đàm “tốt đẹp” với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần và cho rằng nhà lãnh đạo Nga mong muốn đạt một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới ngày 9/9, Tổng thống Trump nói ông Putin “muốn đạt một thỏa thuận” và nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng sẵn sàng, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra ngày 8/9, sau chuyến công tác của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, tới Moscow và Kyiv. Hai quan chức Mỹ đã thảo luận với phía Nga và Ukraine về các đề xuất nhằm thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột.

Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ John Ratcliffe cũng đã tới Moscow và gặp các quan chức tình báo Nga, trong đó có nội dung thúc đẩy Moscow tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, theo Reuters, các quan chức tình báo Mỹ, Ukraine và một số nước châu Âu vẫn hoài nghi về mức độ sẵn sàng thực sự của Tổng thống Putin trong việc chấm dứt xung đột, vốn đã kéo dài hơn 4 năm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov và đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev tham dự cuộc gặp với Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hy vọng các cuộc đàm phán với Ukraine dưới sự trung gian của Mỹ có thể sớm được nối lại. Theo ông, Moscow tiếp tục duy trì liên lạc với Washington và cho rằng vẫn tồn tại ý chí chính trị để tiếp tục tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, các bất đồng giữa Nga và Ukraine vẫn còn lớn, trong đó vấn đề lãnh thổ là một trở ngại quan trọng.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy, tình hình quân sự vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 9/9, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được ghi nhận tại nhiều khu vực của Ukraine, trong đó có Kyiv và khu vực Odessa.

Các cuộc tiếp xúc ngoại giao Nga - Mỹ - Ukraine đang được nối lại, song hiện chưa có dấu hiệu cho thấy các bên đã đạt được đột phá về một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, AP