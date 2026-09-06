Tổng thống Mỹ chia sẻ bài viết kêu gọi Hàn Quốc bán tên lửa Cheongung-II cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social một bài bình luận đề xuất Mỹ gây sức ép để Hàn Quốc bán cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng không tầm trung nội địa Cheongung-II, còn được gọi là “Patriot của Hàn Quốc”.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Cheongung II do Hàn Quốc sản xuất. Ảnh: Hanwha Defense.

Động thái này thu hút sự chú ý trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ Ukraine, cũng như những bất đồng liên quan đến việc Hàn Quốc tham gia các hoạt động bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bài viết do Marc Thiessen đăng trên The Washington Post, với tiêu đề “Làm thế nào có thể giúp Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot?”. Thiessen được biết đến là một nhà bình luận thường đưa ra các quan điểm chính sách và từng có quan hệ với chính quyền Tổng thống Trump.

Theo ông Thiessen, ngay cả trong trường hợp Ukraine được Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa Patriot, Kiev vẫn cần thêm tên lửa đánh chặn trong thời gian trước mắt. Ảnh: DPA.

Theo ông Thiessen, ngay cả trong trường hợp Ukraine được Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa Patriot, Kiev vẫn cần thêm tên lửa đánh chặn trong thời gian trước mắt. Vì vậy, ông đề xuất Tổng thống Trump gây sức ép để Hàn Quốc bán một phần số tên lửa Cheongung-II trong kho dự trữ cho Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách này.

Tác giả bài viết cho rằng việc cung cấp Cheongung-II cho Ukraine có thể giúp Hàn Quốc cải thiện quan hệ với Mỹ, đồng thời giảm áp lực đối với nguồn dự trữ tên lửa Patriot của Washington. Ông cũng liên hệ đề xuất này với việc Hàn Quốc chưa tham gia hỗ trợ các hoạt động liên quan đến eo biển Hormuz mà Mỹ và một số đồng minh đang thúc đẩy.

Theo tác giả, việc bán Cheongung-II cho Ukraine còn có thể mang lại lợi ích cho Hàn Quốc khi giúp nước này có thêm cơ hội đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống trong điều kiện thực chiến.

Tổng thống Trump chỉ chia sẻ tiêu đề và đường dẫn bài viết trên Truth Social, không đưa ra bình luận hay tuyên bố chính sách nào kèm theo. Việc Tổng thống Trump chia sẻ bài viết đang được chú ý, song chưa thể hiện một yêu cầu chính thức của Washington đối với Seoul về việc bán Cheongung-II cho Ukraine.

Thanh Vân

Nguồn: Ytn.