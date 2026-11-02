Tổng thống Hàn Quốc cam kết đầu tư mạnh vào AI

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 2/11 cam kết đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành công nghiệp được xác định là động lực tăng trưởng trong tương lai, nhằm nâng cao tiềm năng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc và bảo đảm điều mà ông gọi là “tăng trưởng cho tất cả”.

Ông Lee đưa ra cam kết trên trong bài phát biểu tại Quốc hội, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của cả đảng cầm quyền và phe đối lập đối với việc thông qua dự luật ngân sách năm 2027. Tổng thống nhấn mạnh: “Dự luật ngân sách năm 2027 sẽ giúp Hàn Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu, bảo đảm vị thế vượt trội trong tương lai, đồng thời chuyển hóa tăng trưởng quốc gia thành tăng trưởng vì người dân”.

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc đề xuất tổng chi ngân sách năm 2027 ở mức 820.900 tỷ won (614,5 tỷ USD), tăng hơn 10% so với năm nay, trong bối cảnh kỳ vọng nguồn thu thuế gia tăng nhờ sự bùng nổ của ngành công nghiệp bán dẫn.

Trong đó, 160.000 tỷ won sẽ được dành cho Quỹ Tương lai nhằm hỗ trợ thế hệ trẻ, thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển khu vực. Đáng chú ý, Chính phủ sẽ đầu tư 21.300 tỷ won (15,97 tỷ đô la Mỹ), gần gấp đôi số tiền đầu tư trong năm nay, vào trí tuệ nhân tạo (AI) và ba dự án lớn về chất bán dẫn, AI vật lý và trung tâm dữ liệu AI”. Tổng thống Lee cho biết: “Để nâng cao tiềm năng tăng trưởng - nền tảng sức mạnh cơ bản của nền kinh tế. Chính phủ sẽ mạnh dạn đầu tư vào AI và các động lực tăng trưởng trong tương lai”.

Nền kinh tế Hàn Quốc đã được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ nhu cầu về các chip tiên tiến được sử dụng trong trí tuệ nhân tạo, giúp tăng xuất khẩu và lợi nhuận của các nhà sản xuất chip nhớ Samsung Electronics và SK Hynix. Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến ​​trong quý III nhờ xuất khẩu chip và đầu tư.

Về quốc phòng, ngân sách năm 2027 dự kiến tăng 8,2%, lên 73.300 tỷ won, phục vụ mua sắm các trang thiết bị quân sự, trong đó có tàu ngầm hạt nhân và máy bay chiến đấu KF-21, nhằm chuẩn bị cho việc Hàn Quốc tiếp nhận lại quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Mỹ.

Ông Lee kêu gọi các nghị sĩ hợp tác thông qua dự luật ngân sách trước ngày 2/12, thời hạn theo luật định. Tuy nhiên, kế hoạch ngân sách năm 2027 này đã vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ thuộc đảng Quyền lực Quốc dân (PPP), chính đảng đối lập lớn nhất, với cáo buộc ngân sách mới làm gia tăng nợ công.

Thanh Vân