Libya phản đối bị lôi kéo vào xung đột Nga - Ukraine

Quốc hội Libya ngày 23/11 tuyên bố phản đối mạnh mẽ việc sử dụng lãnh thổ hay vùng biển của nước này làm chiến trường cho các cuộc xung đột giữa các quốc gia bên ngoài. Tuyên bố được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu hàng Nga và Malta ngoài khơi thành phố cảng Benghazi, buộc chính quyền miền Đông Libya phải chính thức gửi đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc.

Theo hãng thông tấn Anadolu, trong tuyên bố phát đi sáng sớm ngày 23/11, Hạ viện Libya khẳng định nước này "không phải là một bên trong cuộc xung đột Nga - Ukraine", đồng thời kêu gọi các quốc gia trong và ngoài khu vực tôn trọng chủ quyền, độc lập của Libya, tránh mọi hành động lôi kéo quốc gia Bắc Phi này vào các cuộc đối đầu quốc tế.

Cơ quan lập pháp Libya nhấn mạnh các mối quan hệ hay thỏa thuận giữa nước này với bất kỳ quốc gia nào không thể bị lợi dụng để biện minh cho các hành động xâm hại an ninh và ổn định của Libya. Hạ viện cũng thúc giục các cơ quan điều tra sớm làm rõ danh tính thủ phạm đứng sau các vụ tập kích, khẳng định Libya bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp pháp lý và ngoại giao theo luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Quốc hội Libya kêu gọi sớm thành lập một chính phủ thống nhất, cảnh báo tình trạng chia rẽ nội bộ kéo dài đang khiến đất nước dễ bị tổn thương trước sự can thiệp và xung đột từ bên ngoài.

Trước đó, vào tối 22/11, chính quyền miền Đông Libya thông báo đã chính thức đệ đơn khiếu nại lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an, yêu cầu mở cuộc điều tra quốc tế về các vụ tấn công nhằm vào tàu của Nga và Malta ở khu vực cảng Benghazi trong ngày 22/11.

Ông Osama Hammad, người đứng đầu chính quyền do Hạ viện Libya bổ nhiệm, cho biết cuộc điều tra cần làm rõ liệu có sự hiện diện của nhân sự hoặc cơ sở quân sự Ukraine tại Libya hay không, cũng như xác minh nghi vấn một số địa điểm ở miền Tây Libya đã bị sử dụng để chuẩn bị và phóng các xuồng không người lái mang thuốc nổ.

Trước đó, một cuộc tập kích nghi là do thiết bị không người lái của Ukraine thực hiện đã đánh trúng một tàu Nga vào ngày 22/11 gần một căn cứ hải quân ở Libya.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một số xuồng không người lái (USV) của Ukraine đã lao tới con tàu từ một căn cứ do lực lượng Ukraine vận hành ở miền Tây Libya. Ít nhất 4 chiếc đã bị đánh chặn, trong khi 2 chiếc đánh trúng tàu chiến Nga.

Hiện chưa có nhóm nào lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tập kích, và cả Nga lẫn Ukraine đều chưa đưa ra bình luận chính thức.

Nhật Lệ