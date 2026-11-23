Đảng Dân chủ giành ít nhất 258 ghế Hạ viện Mỹ, lập kỷ lục từ năm 1992

Đảng Dân chủ Mỹ đã giành ít nhất 258 ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, đánh dấu kết quả tốt nhất của đảng này trong hơn 3 thập kỷ. Kết quả mở ra cơ hội thúc đẩy chương trình nghị sự của đảng, đồng thời đặt ra yêu cầu lớn về việc thực hiện các cam kết với cử tri.

Ngày 23/11, Đảng Dân chủ đã chính thức vượt qua cột mốc 258 ghế tại Hạ viện Mỹ sau khi ứng cử viên Chuck Hubbard đánh bại nghị sĩ Cộng hòa Virginia Foxx tại bang North Carolina hôm 22/11.

Đảng Dân chủ hiện giành thêm 44 ghế so với cuộc bầu cử trước, vượt kết quả tăng 40 ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Với 4 cuộc đua chưa có kết quả cuối cùng tại Minnesota, Tennessee và Louisiana, đảng này có thể tiếp tục mở rộng cách biệt. Đảng Cộng hòa hiện có ít nhất 173 ghế. Kết quả trên đánh dấu thành tích tốt nhất của Đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử Hạ viện kể từ năm 1992, khi đảng này giành 258 ghế. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm đảng đạt được đa số lớn như vậy, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động lập pháp.

Từ tháng 1/2027, Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, trong khi Tổng thống Donald Trump vẫn là người đứng đầu Nhà Trắng. Cục diện này tạo ra thế chính quyền chia rẽ, với Quốc hội do phe đối lập kiểm soát.

Các nghị sĩ Dân chủ dự kiến xây dựng chương trình hành động 100 ngày, tập trung vào giảm chi phí sinh hoạt, khôi phục các khoản hỗ trợ bảo hiểm y tế và đảo ngược những cắt giảm đối với chương trình Medicaid. Đảng này cũng lên kế hoạch tăng cường giám sát chính quyền, tiến hành điều tra các hoạt động tài chính của Tổng thống Trump và gia đình.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries được kỳ vọng trở thành Chủ tịch Hạ viện. Nếu được bầu, ông sẽ là người Mỹ gốc Phi đầu tiên đảm nhiệm cương vị này.

Kết quả bầu cử phản ánh sự bất mãn của cử tri trước giá cả sinh hoạt cao, cuộc chiến tại Iran và những lo ngại về tham nhũng. Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ cũng chịu sức ép phải chuyển hóa thắng lợi thành những chính sách cụ thể. Trong khi đó, nghị sĩ Jim Jordan, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện, tuyên bố đảng sẽ tiếp tục đấu tranh nhằm giành lại quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử tiếp theo.

Lê Hà.