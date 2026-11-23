Ông Trump để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau năm mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran sau dịp năm mới nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực đối với các tàu Iran tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News ngày 22/11, ông Trump cho biết các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Washington và Tehran vẫn đang được duy trì, song bày tỏ không hài lòng với tiến triển đàm phán. Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc phía Iran kéo dài quá trình thương lượng và cho rằng hai bên khó đạt được thỏa thuận trong thời gian ngắn.

Ông Trump nhấn mạnh mong muốn đạt được một thỏa thuận lâu dài với Iran, nhưng không loại trừ khả năng nối lại các cuộc không kích sau năm mới nếu những nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả. Ông cũng cảnh báo lực lượng Mỹ sẽ nổ súng và đánh chìm các tàu Iran nếu những phương tiện này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân của Washington đối với các cảng của Tehran.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng. Mỹ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran, trong khi Tehran tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt động thái này. Theo truyền thông, Iran được cho là đang chuẩn bị một đoàn tàu chở dầu tìm cách vượt qua vòng phong tỏa, song thông tin này chưa được xác nhận độc lập.

Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi khẳng định, Tehran vẫn duy trì liên lạc với các bên trung gian, trong đó có Qatar, nhằm tìm kiếm khả năng thúc đẩy giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Iran không chấp nhận chuyển kho dự trữ uranium đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này. Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng khẳng định các nỗ lực trung gian vẫn đang được tiến hành và Iran chưa đóng cánh cửa đối thoại với Washington.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng Tehran không thể tiếp tục duy trì tình trạng đối đầu kéo dài mà không có chiến tranh hoặc hòa bình thực sự, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng năng lực răn đe lâu dài.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang từ tháng 2/2026, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Israel và Mỹ trong khu vực. Dù hai bên từng đạt được thỏa thuận khung hồi tháng 6 nhằm chấm dứt giao tranh và khởi động đàm phán, những bất đồng liên quan đến an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran vẫn chưa được giải quyết.

Thu Uyên