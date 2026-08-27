Tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

Ngày 26/8, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải (KDVT) đường bộ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông (ATGT). Kế hoạch được triển khai đến ngày 25/9/2026.

Trạm CSGT Quảng Xương kiểm tra xe khách trên Quốc lộ 1A.

Theo đó, trên cơ sở xác định tuyến, địa bàn tập trung đông phương tiện kinh doanh vận tải lưu thông, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các đội và Trạm CSGT Quảng Xương bố trí tổ công tác cùng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hỗ trợ, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 giờ.

Trong đó, tập trung tăng cường kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Quốc lộ 45, 47 và tuyến đường dẫn lên các nút giao cao tốc..., phát hiện, xử lý hai nhóm phương tiện vi phạm gồm xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe tải, xe đầu kéo kéo theo rơ moóc, sơ mi rơ moóc...

Tổ công tác của Đội CSGT Số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 47, đoạn qua xã Thọ Phú.

Không chỉ tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp xe không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng chở khách, chở hàng hóa có thu tiền; điều khiển phương tiện quá thời gian quy định; vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe..., lực lượng CSGT Thanh Hóa còn kiểm tra đối với các phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành, thùng xe và các vi phạm về hoạt động vận tải, điều kiện của phương tiện, người điều khiển phương tiện...

Lực lượng CSGT Thanh Hóa kỳ vọng, sau đợt ra quân tổng kiểm soát những hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông sẽ được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, từ đó chấn chỉnh trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực này, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông.

Thượng tá Tống Thành Văn, Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đợt cao điểm được triển khai trong thời điểm nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa được dự báo tăng cao, đồng thời chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và năm học mới. Vì vậy, Phòng CSGT Thanh Hóa sẽ yêu cầu các tổ công tác địa bàn tăng cường hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực vui chơi công cộng và tập trung đông người, các trường học..., để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm, nhất là đối với những học sinh vi phạm chưa đủ tuổi điều khiển mô tô. Mục tiêu cao nhất của đợt tổng kiểm soát là hạn chế nguy cơ xảy ra ùn tắc, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt”.

Còn theo thượng tá Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát của Cục CSGT, đơn vị sẽ tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải và đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm pháp luật; chủ động kiểm tra phương tiện và các quy định về thời gian làm việc. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử phạt nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Phương châm trong đợt ra quân tổng kiểm soát lần này là “kiểm soát chặt, xử lý nghiêm và phòng ngừa từ sớm" nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Quốc khánh 2/9, lễ khai giảng năm học mới.

Khánh Huyền