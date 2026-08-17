Tổng kho vật liệu nội ngoại thất Vhome góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu hoàn thiện công trình hiện đại

Thị trường vật liệu hoàn thiện nội ngoại thất tại Việt Nam đang ghi nhận nhiều thay đổi khi nhu cầu xây dựng, cải tạo nhà ở và đầu tư vào các công trình thương mại không ngừng gia tăng. Cùng với xu hướng thiết kế hiện đại, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những dòng vật liệu có tính thẩm mỹ cao, độ bền tốt và giúp rút ngắn thời gian thi công.

Cùng với xu hướng hiện đại hóa ngành xây dựng, mô hình tổng kho vật liệu nội ngoại thất đang nhận được sự quan tâm nhờ khả năng đáp ứng đồng bộ nhu cầu của chủ đầu tư và đơn vị thi công. Hoạt động theo định hướng này, Tổng kho vật liệu nội ngoại thất Vhome tập trung phân phối nhiều nhóm vật liệu hoàn thiện, góp phần đáp ứng nhu cầu từ các công trình nhà ở đến những dự án có quy mô lớn.

Nhu cầu vật liệu hoàn thiện ngày càng đa dạng

Nhu cầu hoàn thiện công trình ngày càng được chú trọng khi chủ đầu tư không chỉ quan tâm đến tính thẩm mỹ mà còn đề cao độ bền và hiệu quả sử dụng lâu dài. Cùng với đó, các vật liệu thế hệ mới như tấm nhựa ốp tường , lam sóng, tấm ốp than tre hay gỗ nhựa ngoài trời ngày càng được ứng dụng rộng rãi nhờ tính linh hoạt và khả năng tối ưu thời gian thi công. Xu hướng này cũng thúc đẩy nhu cầu lựa chọn các tổng kho vật liệu có nguồn cung ổn định và danh mục sản phẩm đa dạng để đáp ứng tiến độ của nhiều loại hình công trình.

Phát triển theo mô hình tổng kho vật liệu

Với định hướng phát triển theo mô hình tổng kho, Vhome hiện cung cấp nhiều dòng vật liệu nội ngoại thất phục vụ quá trình hoàn thiện công trình, từ tấm nhựa ốp tường, tấm PVC vân đá, lam sóng, tấm ốp than tre đến sàn nhựa, gỗ nhựa ngoài trời và các phụ kiện đi kèm. Theo đại diện doanh nghiệp, việc đầu tư đồng bộ danh mục sản phẩm cùng hệ thống kho hàng không chỉ giúp duy trì nguồn cung ổn định mà còn đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân, đơn vị thi công và các dự án tại nhiều địa phương.

Tấm nhựa ốp tường trở thành xu hướng trong nhiều công trình

Tấm nhựa ốp tường là một trong những dòng vật liệu hoàn thiện được nhiều chủ đầu tư và đơn vị thi công quan tâm trong những năm gần đây. Với sự đa dạng về mẫu mã, màu sắc và bề mặt vân gỗ, vân đá, sản phẩm có thể ứng dụng cho nhiều không gian từ nhà ở, văn phòng đến khách sạn, nhà hàng và các công trình thương mại. Theo đại diện Vhome, doanh nghiệp hiện phân phối nhiều mẫu tấm nhựa ốp tường nhằm đáp ứng nhu cầu của cả công trình dân dụng lẫn dự án quy mô lớn, đồng thời hỗ trợ tối ưu thời gian thi công và nâng cao tính thẩm mỹ cho không gian.

Hệ thống kho hàng góp phần đảm bảo nguồn cung

Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, năng lực cung ứng là yếu tố được nhiều nhà thầu quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều dự án yêu cầu tiến độ thi công liên tục.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Vhome hiện phát triển hệ thống kho đặt tại nhiều khu vực trên cả nước nhằm duy trì nguồn hàng ổn định và phục vụ hoạt động vận chuyển đến các tỉnh, thành.

Việc đầu tư hệ thống kho được xem là giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong khâu lưu trữ, phân phối và đáp ứng nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn, đồng thời giảm thời gian chờ đối với nhiều dự án cần triển khai đồng loạt.

Đại diện Vhome cho biết, doanh nghiệp đã cung cấp vật liệu cho nhiều công trình dân dụng, biệt thự, khách sạn, văn phòng và các dự án thương mại trên toàn quốc.

Chú trọng dịch vụ đồng hành cùng khách hàng

Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm, nhiều doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng đang mở rộng vai trò sang tư vấn giải pháp nhằm hỗ trợ khách hàng lựa chọn vật liệu phù hợp với từng loại công trình.

Theo đó, Vhome triển khai hoạt động tư vấn dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng, từ lựa chọn vật liệu, phối hợp sản phẩm đến hỗ trợ thông tin kỹ thuật và phương án thi công.

Việc đồng hành từ giai đoạn lựa chọn vật liệu được đánh giá giúp hạn chế những phát sinh trong quá trình triển khai, đồng thời góp phần tối ưu chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng công trình sau khi hoàn thiện.

Trong bối cảnh thị trường vật liệu nội ngoại thất ngày càng cạnh tranh, việc đầu tư vào hệ thống kho vận, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ được xem là xu hướng phát triển của nhiều doanh nghiệp trong ngành. Với định hướng trở thành đơn vị cung ứng vật liệu hoàn thiện quy mô lớn, Tổng kho vật liệu nội ngoại thất Vhome đang từng bước mở rộng năng lực phân phối, hướng đến đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân, đơn vị thi công và các chủ đầu tư trên thị trường.

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Quang Trung