Sở hữu iPhone 18, khách hàng nhận trọn hệ sinh thái đặc quyền tại Viettel Store

iPhone 18 là thiết bị cao cấp dành cho những người dùng yêu cầu cao về công nghệ, thiết kế và trải nghiệm sử dụng. Tuy nhiên, để khai thác tối đa giá trị của một chiếc iPhone mới, việc lựa chọn nơi mua cũng đóng vai trò quan trọng. Một địa chỉ bán hàng uy tín không chỉ cần đảm bảo sản phẩm chính hãng mà còn phải mang đến chính sách hỗ trợ, ưu đãi và dịch vụ đồng hành trong suốt quá trình sử dụng.

Với vai trò Đại lý ủy quyền chính thức của Apple (Authorized Apple Reseller - AAR) tại Việt Nam, Viettel Store mang đến nhiều lợi thế khác biệt khi khách hàng lựa chọn mua iPhone 18 chính hãng VN/A (mã sản phẩm của Apple được phân phối chính thức dành riêng cho thị trường Việt Nam).

Trải nghiệm iPhone 18 chuẩn Apple với nguồn hàng chính hãng VN/A

Điểm khác biệt đầu tiên khi mua iPhone 18 tại Viettel Store là sự đảm bảo về nguồn gốc sản phẩm. Là đối tác được Apple ủy quyền, Viettel Store cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng VN/A, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về chất lượng, xuất xứ và chính sách bảo hành.

Điều này giúp khách hàng an tâm hơn khi sở hữu một thiết bị có giá trị cao, tránh những rủi ro thường gặp khi mua sản phẩm không rõ nguồn gốc như hàng giả, hàng dựng hoặc thiết bị không được đảm bảo quyền lợi bảo hành.

Sự kiện mở bán iPhone 18 Pro tại Viettel Store.

Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm chính hãng, Viettel Store còn xây dựng không gian trải nghiệm giúp khách hàng trực tiếp trên tay, kiểm tra thiết kế, màu sắc, phiên bản bộ nhớ và lựa chọn mẫu iPhone 18 phù hợp trước khi quyết định mua.

Mua iPhone 18 tiết kiệm hơn nhờ nhiều chính sách hỗ trợ

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, khả năng tối ưu chi phí cũng là lý do nhiều khách hàng lựa chọn Viettel Store khi mua iPhone mới.

Ưu đãi đặc biệt khi mua iPhone 18 từ Viettel Store.

Trong thời điểm mở bán iPhone 18 Pro Series, Viettel Store triển khai nhiều chương trình ưu đãi giúp khách hàng giảm chi phí sở hữu thiết bị. Tổng giá trị ưu đãi có thể lên đến 18 triệu đồng, bao gồm nhiều hình thức hỗ trợ như đổi điểm Viettel++, thu cũ đổi mới, ưu đãi thanh toán và các chương trình liên kết.

Một số quyền lợi nổi bật gồm:

Voucher Viettel++ giảm đến 8 triệu đồng dành cho khách hàng đủ điều kiện.

Thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng, giúp tận dụng giá trị thiết bị cũ để giảm chi phí nâng cấp.

Ưu đãi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng giảm đến 5 triệu đồng theo từng chương trình áp dụng.

Hỗ trợ trả góp 0% với thời hạn lên đến 24 tháng qua các ngân hàng liên kết.

Nhờ nhiều lựa chọn ưu đãi kết hợp, khách hàng có thể chủ động lựa chọn phương án mua phù hợp với nhu cầu và ngân sách cá nhân.

Nâng cấp dễ dàng với dịch vụ Thu cũ đổi mới chuyên nghiệp

Với nhiều người dùng iPhone lâu năm, việc nâng cấp lên phiên bản mới thường đi kèm bài toán xử lý thiết bị cũ. Thay vì mất thời gian tìm người mua lại hoặc tự định giá máy, khách hàng có thể thực hiện toàn bộ quá trình nâng cấp ngay tại Viettel Store.

Chương trình Thu cũ đổi mới hỗ trợ kiểm tra và định giá thiết bị đang sử dụng, giúp khách hàng biết trước giá trị máy cũ trước khi quyết định nâng cấp. Khoản thu từ thiết bị cũ có thể được sử dụng để giảm trực tiếp chi phí khi mua iPhone 18 mới. Các chương trình thu cũ đổi mới cũng đặc biệt hữu ích khi mua các thiết bị có giá trị cao như iPhone Duo.

Bạn chỉ cần nhập sản phẩm, hệ thống sẽ tự định giá tương đối cho sản phẩm bạn đang sở hữu.

Quy trình thực hiện tại cùng một hệ thống giúp việc chuyển đổi thiết bị trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt với những khách hàng muốn nhanh chóng trải nghiệm công nghệ mới ngay khi iPhone 18 ra mắt.

Đồng hành lâu dài với dịch vụ hậu mãi và mạng lưới cửa hàng rộng khắp

Một chiếc smartphone cao cấp cần được bảo vệ và hỗ trợ trong suốt vòng đời sử dụng. Vì vậy, bên cạnh việc bán sản phẩm, Viettel Store chú trọng xây dựng hệ thống dịch vụ hậu mãi nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.

Khi mua iPhone 18 Pro Series tại Viettel Store, khách hàng được hưởng quyền lợi bảo hành chính hãng 2 năm theo chính sách áp dụng. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các giải pháp bảo vệ thiết bị như gói bảo hành mở rộng, bảo hành rơi vỡ, ngấm nước, giúp người dùng có thêm lựa chọn bảo vệ chiếc iPhone cao cấp của mình.

Với mạng lưới hơn 300 cửa hàng trên toàn quốc, khách hàng có thể dễ dàng đến trực tiếp Viettel Store để trải nghiệm sản phẩm, nhận tư vấn hoặc hỗ trợ kỹ thuật khi cần.

Sở hữu iPhone 18 tại Viettel Store không chỉ là lựa chọn một chiếc smartphone mới, mà còn là lựa chọn một hệ sinh thái đi kèm với nguồn hàng chính hãng, ưu đãi thiết thực, giải pháp tài chính linh hoạt và dịch vụ đồng hành lâu dài. Đây là những giá trị giúp khách hàng có trải nghiệm trọn vẹn hơn trong hành trình sử dụng iPhone thế hệ mới.