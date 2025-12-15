Toàn thắng tứ kết, Pencak Silat Việt Nam tranh 10 vé vào chung kết các nội dung đối kháng

Ngày 15/12, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đã kết thúc vòng tứ kết nội dung đối kháng tại SEA Games 33 với thành tích ấn tượng: Toàn thắng cả 7 trận đấu diễn ra trong ngày 15/12, đưa tổng cộng 10 võ sĩ lọt vào vòng bán kết.

VĐV đến từ Thanh Hoá - Lê Thị Vân Anh chiến thắng áp đảo ở trận tứ kết diễn ra sáng 15/12.

Trong buổi thi đấu sáng, các vận động viên Việt Nam đã sớm khẳng định sức mạnh. Bùi Đình Quyết thi đấu ấn tượng và mang về một chiến thắng cách biệt, giành quyền đi tiếp. Sau đó, nữ võ sĩ từng vô địch Thế giới và châu Á Lê Thị Vân Anh (hạng cân 60 kg) nối tiếp sự hưng phấn bằng một chiến thắng áp đảo, tạo đà tâm lý thuận lợi cho cả đội.

Buổi chiều, các trận đấu tiếp tục diễn ra với kết quả mỹ mãn. Lần lượt các võ sĩ Nguyễn Tấn Sang, Nguyễn Đức Hậu, Dương Thị Hải Quyên, Lê Văn Phước, và Vũ Đức Hùng đều vượt qua đối thủ, hoàn tất chuỗi 6 trận toàn thắng trong ngày.

Đến buổi chiều, Tấn Sang (giáp xanh) và các đồng đội hoàn tất 5 chiến thắng còn lại ở lượt trận tứ kết.

Tính cả hai chiến thắng của Vũ Văn Kiên và Nguyễn Minh Triết ở ngày 14/12, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đã có 9 võ sĩ chiến thắng tại vòng tứ kết.

Cùng với Nguyễn Duy Tuyến (hạng cân 85 kg), người không phải thi đấu ở vòng tứ kết, đội tuyển Pencak Silat đối kháng Việt Nam hiện có 10 võ sĩ chính thức góp mặt tại vòng bán kết của SEA Games 33.

Ngày mai 16/12, thầy trò HLV Nguyễn Văn Hùng sẽ tranh tài ở 10 trận bán kết.

Theo lịch, vòng bán kết môn Pencak Silat sẽ diễn ra vào ngày mai (16/12), bắt đầu từ 10 giờ sáng. Thầy trò HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng sẽ tranh tài ở 10 hạng cân (8 hạng cân nam, 2 hạng cân nữ) với mục tiêu giành vé vào chung kết và mang về những tấm huy chương Vàng danh giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Lịch thi đấu bán kết của đội tuyển Pencak Silat Việt Nam ngày 16/12:

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)