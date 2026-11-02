Toàn quốc hoàn thành kiểm kê tài sản công tại 83.982 đối tượng

Bộ Tài chính vừa công bố kết quả Tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý tại thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2026.

Công tác kiểm kê trên phạm vi cả nước đã hoàn thành đúng thời hạn theo kế hoạch. Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Tổng giá trị 20 loại tài sản công được hạch toán nguyên giá hoặc xác định được nguyên giá đạt gần 12,88 triệu tỷ đồng.

Cả nước có 83.982 đối tượng thuộc phạm vi kiểm kê. Trong tổng giá trị tài sản được xác định, tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất, với hơn 7,88 triệu tỷ đồng, tương đương 61,24%.

Đứng thứ hai là tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, đạt gần 3,79 triệu tỷ đồng, chiếm 29,45%. Các nhóm tài sản có giá trị đáng kể khác gồm hạ tầng thiết chế văn hóa, thể thao, chợ, thủy lợi và đường thủy nội địa.

Đối với tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, khối địa phương quản lý hơn một nửa 52,27% tổng giá trị, phần còn lại thuộc khối trung ương 47,73%.

Xét theo loại hình đơn vị, khối đơn vị sự nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất cả về số lượng và giá trị tài sản. Tiếp đến là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và khối cơ quan nhà nước. Số liệu về lực lượng vũ trang không bao gồm tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng và tài sản thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Đáng chú ý, trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp, bao gồm đất, nhà và vật kiến trúc, chiếm hơn 90% tổng giá trị tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản cố định khác chiếm tỷ trọng còn lại.

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, hạ tầng đường bộ chiếm hơn 77% tổng giá trị. Tiếp đến là hạ tầng thiết chế văn hóa, thể thao, chợ, thủy lợi và đường thủy nội địa.

Trong lĩnh vực giao thông, ngoài đường bộ, tài sản kết cấu hạ tầng còn bao gồm hàng hải, đường sắt, hàng không. Các nhóm hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp và khu chức năng kinh tế như khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp cũng nằm trong phạm vi kiểm kê.

Về phân cấp quản lý, phần lớn giá trị tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi kiểm kê do địa phương quản lý; khối trung ương quản lý một phần còn lại.

Đánh giá kết quả Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026, Bộ Tài chính cho biết công tác kiểm kê trên phạm vi cả nước đã hoàn thành đúng thời hạn theo kế hoạch. Các bộ, ngành, địa phương đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần rà soát hiện trạng, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác nguồn lực tài sản công.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn bộc lộ một số tồn tại. Tại một số đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công, thông tin và số liệu kiểm kê chưa chính xác, dù Bộ Tài chính đã nhiều lần đôn đốc, cảnh báo lỗi và yêu cầu điều chỉnh dữ liệu.

Một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa chủ động rà soát thông tin, chỉ thực hiện chỉnh lý sau khi được Bộ Tài chính thông báo. Việc kiểm kê tại một số đơn vị cũng chưa bảo đảm đúng phạm vi, còn tình trạng kê khai diện tích đất, nhà chưa chính xác, thiếu thông tin tài sản hoặc có chênh lệch giữa số liệu thực tế và sổ sách kế toán.

Đáng chú ý, nhiều cơ quan, đơn vị chưa cập nhật đầy đủ hồ sơ quản lý tài sản. Một số tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán hoặc chưa xác định được giá trị để phục vụ công tác quản lý, hạch toán.

Bên cạnh đó, vẫn còn tài sản hư hỏng, không còn sử dụng được; tài sản còn khả năng sử dụng nhưng chưa được đưa vào khai thác hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Để khắc phục những tồn tại trên, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, chuẩn hóa thông tin, số liệu tài sản đang quản lý, sử dụng; cập nhật, bổ sung hồ sơ và bảo đảm thống nhất giữa số liệu thực tế với sổ sách kế toán.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng, khai thác, thống kê và hạch toán tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; ban hành các quy định về thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định vô hình và tài sản kết cấu hạ tầng. Đồng thời, hoàn thiện việc giao tài sản kết cấu hạ tầng cho các đối tượng quản lý theo quy định.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản hình thành từ các dự án đầu tư sau khi kết thúc dự án hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị phải xử lý dứt điểm tài sản hư hỏng, không còn sử dụng được; tài sản còn khả năng sử dụng nhưng không được đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, bảo đảm quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong quá trình thực hiện./.

Theo TTXVN