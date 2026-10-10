Toàn cảnh đồi Na Lo, Na Niêng nứt toác khiến 180 người dân chưa thể về nhà

Khu đồi Na Lo, Na Niêng, thôn Tân Lập, xã Đồng Lương đang tiếp tục xảy ra sạt lở phức tạp, khó lường, đặc biệt khi có mưa lớn. Hiện địa phương đã sơ tán 34 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Video: Toàn cảnh đồi Na Lo, Na Niêng nứt toác khiến 180 người dân chưa thể về nhà.

Ghi nhận tại thôn Tân Lập, xã Đồng Lương, nhiều người dân cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng khi các ngọn đồi Na Lo và Na Niêng xuất hiện nhiều vết nứt lớn, sụt lún và sạt trượt sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến ngày 19/9.

Vụ sạt lở đất đã khiến 9 ngôi nhà bị sập, đổ, hư hỏng. 34 hộ với 180 nhân khẩu ở thôn Tân Lập buộc phải sơ tán đến nơi an toàn, dù nhà cửa, tài sản vẫn còn ở khu vực nguy hiểm.

Theo người dân địa phương, nhiều vị trí trên sườn đồi xuất hiện các vết nứt kéo dài hàng trăm mét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, nhất là khi mưa lớn.

Bà Lương Thị Giang (56 tuổi), ở thôn Tân Lập, cho biết: “Căn nhà kiên cố mới xây chưa lâu đã bị đất từ đồi sạt xuống, làm tường nhà bếp bị nứt gãy, sập tường, khiến gia đình có nhà mà không thể quay về”.

UBND xã Đồng Lương cho biết tình trạng sạt lở tại khu vực đồi Na Lo, Na Niêng tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa lớn kéo dài. Trường Mầm non Đồng Lương cũng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ em và hoạt động dạy học. Sạt lở, sụt lún còn gây ách tắc tuyến đường tỉnh 530B, làm hư hỏng mặt đường tại một số vị trí, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.

UBND xã Đồng Lương thông tin, trong số 34 hộ dân bị ảnh hưởng, có 18 hộ thuộc diện bố trí, ổn định dân cư theo dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026 - 2030. Trong khi đó, 16 hộ còn lại bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua chưa thuộc diện sắp xếp của dự án trước đó.

Trong thời gian còn lại của mùa mưa bão năm 2026, khu vực này được cơ quan chức năng xác định có nguy cơ sạt lở ở mức cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và các công trình. Hiện UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất tại khu đồi Na Lo, Na Niêng, thôn Tân Lập, xã Đồng Lương theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 29/9/2026.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương Hoàng Văn Thanh cho biết: “Trong thời gian chờ phương án xử lý, địa phương yêu cầu các hộ dân nghiêm túc chấp hành việc di dời, tuyệt đối không quay trở lại nhà ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở”. Theo ông Thanh, xã tiếp tục chủ động sơ tán người dân còn ở vùng nguy hiểm, tổ chức trực, theo dõi, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Về lâu dài, xã đang khẩn trương phối hợp với các sở, ngành xây dựng phương án di dời, tái định cư và ổn định lâu dài cho các hộ dân bị ảnh hưởng sau sạt lở. Các chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cũng đang được xã triển khai theo quy định.

Địa phương đồng thời phối hợp với các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Tài chính và các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến sạt lở, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Đặng Trung - Hoàng Đông